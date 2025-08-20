'Vampir kelebekler' Rize'yi istila etti: Vatandaşlar balkona çıkamıyor
Bitkilerin öz sularını emdiği için 'vampir kelebek' olarak anılan Ricania Simulans isimli kanatlı böcekler, Rize halkına zor günler yaşatıyor. Vatandaşlar, ışıklı ortamlara akın eden böcekler yüzünden camlarını açamadıklarını ifade ediyor.
Rize'de vatandaşlar "vampir kelebek" olarak anılan Ricania Simulans isimli böcek nedeniyle zor günler geçiriyor.
Bölge sakinleri, özellikle akşam saatlerinde ışıklı ortamlara akın eden böcekler nedeniyle balkonlarının ışıklarını ve camlarını açamadıklarını belirtiyor.
Ricania Simulans isimli kanatlı böcekler, bitkilerin öz sularını emdiği için "vampir kelebek" olarak anılıyor. Böcekler, Doğu Karadeniz'de daha önce bahçelerde yeşil bitkilere verdiği zararla gündeme gelmişti.