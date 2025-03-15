Yaren Leylek ve Adem Yılmaz dostluğunda 14. yıl...

Türkiye’nin tek leylek köyü olan Karacabey’e bağlı Eskikaraağaç, 14 yıldır muhteşem bir dostluk hikayesine ev sahipliği yapıyor.

Yaren Leylek, 14 yıldır göç yolculuğunda mutlaka her mart ayında balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konuyor ve 6 ay boyunca dostuna eşlik ediyor. Bu vefalı dostluk hikayesini merak edenler ikiliyi, yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından çekilen muhteşem karelerde görebiliyor.

2019 yılında yönetmen Burak Doğansoysal tarafından filme alınan ve Prag Film Ödülleri'nde ‘En İyi Belgesel Ödülü’nü kazanan bu dostluk hikayesine yakından tanık olmak isteyen doğa tutkunları, Adem Yılmaz ve kayığının sevimli konuğunu görmek için Bursa'yı ziyaret ediyor.

"Yaren" gelmeyince günlerdir tedirginlik yaşadığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu: "Yaren genelde ay başında gelirdi. Bir türlü gelmeyince yolda başına bir şey geldiğini düşünerek bir haftayı üzüntülü geçirdim. Çok şükür Yaren'e kavuştum. Ağustos ayına kadar beraber olacağız. Onu doyuracağım. Mutlu bir hayat süreceğim. Sabah kayığıma geldi ve onun için getirdiğim balıkları yedi."