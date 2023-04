“Yaşanan felaketler STK’lardaki gönüllülerin önemini gösterdi”

Takip Et

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün oluşturduğu Dernek Bilgi Sistemi (DERBİS) kayıtlarına göre ülkemizdeki derneklerin %36,91’i Marmara Bölgesi'nde yer alıyor. Sıralamayı %18,78 ile İç Anadolu Bölgesi ve %12,86 Ege Bölgesi takip ediyor. Karadeniz Bölgesi ise Türkiye genelindeki derneklerin %11,64’üne ev sahipliği yapıyor.

1 Tebessüm 1 Hayat Derneği Başkanı Hakan Çil, “Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından böyle büyük felaketlerde açılan yaraları sarmak ve ilgili kurumlara destek olmak için Türkiye’nin dört bir yanındaki STK’larda ve yardım derneklerinde görev alacak yeni gönüllülere ne kadar ihtiyaç olduğunu bir kez daha gördük” dedi.

DERBİS’in son paylaştığı verilere göre Türkiye'de toplam 310 bin 495 dernek bulunuyor. Derneklerin faaliyet alanlarına göre hazırlanan listede mesleki ve dayanışma dernekleri %37,70’lik payla ilk sırada konumlanıyor.

Liste dini hizmetlerin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyet gösteren dernekler, spor, eğitim araştırma, insanı yardım ve çocuk dernekleri şeklinde devam ediyor. Ancak topluma fayda sağlamak amacıyla kurulan derneklerdeki gönüllü sayısının yalnızca 32 bin 706 olarak kayıtlara geçmesi, yeni kurulan dernekler başta olmak üzere STK’lar için daha fazla gönüllüye ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor.

“Hedefimiz Türkiye’nin tüm illerinde gönüllülerimiz olması”

Hayatın her evresinde ve alanında eğitim verilmesi, yoksulluğun azaltılması, toplumun olumsuz etkilendiği olaylarda tüm imkanlarıyla yardıma koşan bir tebessüm topluluğu olduklarını belirten Hakan Çil, "Kocaeli Gebze'de kurulan derneğimizi gönüllülerimizle birlikte Türkiye'nin her noktasına taşımak istiyoruz. Böylece daha fazla hayata dokunmayı hedefliyoruz. Herhangi bir afet ya da toplumsal olayda mağdur olan vatandaşlarımız için başta gıda ve giyim olmak üzere her türlü ihtiyaçlarını belirleyip destek sağlamaya çalışıyoruz. Örneğin Giresun ve Kastamonu’daki sel felaketinde, İzmir depreminde, Antalya'daki yangınlarda, son olarak ise Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 11 ilimizin etkilendiği büyük depremde vatandaşlarımızın yanında olduk” dedi.

“Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin hemen sonrasında giyim, gıda, hijyen malzemeleri ve barınma gibi ihtiyaçların karşılanması için deprem tırımızı hızlıca bölgeye yönlendirdik. Bölgede halen yaralar sarılmaya devam edilirken biz de oradaki yardımlarımızı sürdürüyoruz. Özellikle orada yaşamaya devam eden vatandaşlarımız için moral, motivasyon çalışmaları yapıyoruz. Mesela çadırkentte yaşayan kadınlarımızı 8 Mart’ta ziyaret ederek karanfil hediye edip kadınlar gününü kutladık. Yine çadırkentteki çocuklarımıza etkinlikler düzenleyip oyuncak, kitap gibi hediyelerimizi ulaştırdık.”

“Maddi katkıda bulunamayan gönüllüler de manevi olarak yanımızda olabilir”

“Öğrencilerimize tebessüm olmak için il il gezerek ihtiyaç duyulan malzemeleri toplamaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın yüzünde gördüğümüz her tebessüm bizlere bir kez daha ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu hatırlatıyor” diyen 1 Tebessüm 1 Hayat Derneği Başkanı Hakan Çil, “Bayramlarda çocuklarımıza bayramlıklar hediye etmek, soğuklarda sokak hayvanlarımıza sıcak bir yuva kurmak, eskiyen okulların sıralarını yenilemek, kütüphanelerindeki eksik kalmış kitapları tamamlamak için çabalıyoruz.

Şu ana kadar il il gezerek 2 bin 500 çocuğumuz için kırtasiye malzemesi, oyuncak, çanta, defter, kalem ve diğer ihtiyaçlardan oluşan yardım topladık.

Bunlar, çocuklarımızın yüzündeki tebessümü görmek için 16 farklı ile giderek tek tek dağıttık. Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan çocuklarımız için de bayramda kıyafet, ayakkabı ve oyuncaklarımızı götürdük. Son olarak 14 Nisan'da Hatay'daki çocuklarımıza hediyelerimizi ulaştıracağız” şeklinde konuştu.

1 Tebessüm 1 Hayat Derneği Başkanı Hakan Çil, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Gelecek dönemde daha fazla yardıma bekleyen insana ulaşmak istiyoruz. Elbette tüm bu çalışmaları gönüllü üyemiz ne kadar fazla olursa o kadar çok kişinin yüzünde gülümseme yaratabiliriz. Maddi olarak bir katkıda bulunamayanlar da manevi olarak yanımızda bulunabilir. Yardım toplama, paketleme ve dağıtım aşamalarında destek olabilir. Biz 1 Tebessüm 1 Hayat Derneği olarak her türlü desteğe varız.”