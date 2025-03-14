Yaşlı nüfusta 96 ülkeyi geride bıraktık!

Geçen yıl itibarıyla 8 milyar 161 milyon 973 bin olan dünya nüfusunun yüzde 10,2'sini yaşlı nüfus oluşturdu. Aynı dönemde 85 milyon 664 bin 944 kişi olarak tespit edilen Türkiye nüfusunun ise yüzde 10,6'sını oluşturan 9 milyon 112 bin 298'inin yaşlı olduğu belirlendi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'deki yaşlı nüfus, (65 ve daha yukarı yaş), birçok ülke nüfusunu geride bırakıyor. Ülkemizdeki 65 yaş ve üstü bireylerin sayısı, İsviçre, Sırbistan, İrlanda, Yeni Zelanda, Ermenistan ve İzlanda'nın da bulunduğu 96 ülkenin nüfusunu geride bıraktı.

İlk üçte Çin, Hindistan ve ABD var

Geçen yıl yaşlı nüfusta ilk sırayı 208 milyon 147 bin 281 kişiyle Çin alırken, bu ülkeyi 103 milyon 691 bin 375 kişiyle Hindistan ve 61 milyon 930 bin 598 kişiyle ABD izledi.

Yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranının en yüksek olduğu ülke, yüzde 36,2 ile Monaco oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı bakımından bu ülkeyi yüzde 29,8 ile Japonya, yüzde 24,6 ile İtalya, yüzde 24,5 ile Portekiz ve yüzde 23,9 ile Yunanistan takip etti.

Yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı en düşük ülkeler ise yüzde 1,7 ile Katar, yüzde 1,8 ile Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 1,9 ile Zambiya, yüzde 2,1 ile Çad ve Sudan ile yüzde 2,2 ile Orta Afrika Cumhuriyeti oldu.