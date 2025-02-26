Yayın yasağı kararı kalktı: Şakir Paşa Ailesi yeniden ekrana dönüyor
Geçen hafta mahkeme kararıyla yayın yasağı getirilen Şakir Paşa Ailesi dizisiyle ilgili kriz çözüldü. Aile üyeleri açtıkları tedbir davasından feragat edince mahkemenin verdiği yayın ve çekim yasağı da kalktı. Yapım şirketi Medyapım ile aile ve avukatları arasında sağlanan anlaşma sonrası dizinin tanıtımlarının yeniden yayınlanması bekleniyor.
Geçtiğimiz hafta mahkeme tarafından yayın yasağı getirilen Şakir Paşa Ailesi dizisiyle ilgili kriz çözüme kavuştu. Medyapım ile aile üyeleri ve avukatları arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda taraflar anlaşmaya vardı.
Mahkemeye başvurarak diziye yayın ve çekim yasağı getirilmesine neden olan aile üyeleri, açtıkları tedbir davasından feragat etti. Böylece mahkemenin koyduğu yasak da otomatik olarak kaldırılmış oldu.
Yeniden yayınlanacak
Mahkeme kararının ardından NOW, dizinin eski bölümlerine ait tüm kayıtları platformlarından kaldırmıştı. Yayın yasağının kalkmasıyla birlikte dizinin yeniden yayınlanması bekleniyor.