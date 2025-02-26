Yayın yasağı kararı kalktı: Şakir Paşa Ailesi yeniden ekrana dönüyor

Geçtiğimiz hafta mahkeme tarafından yayın yasağı getirilen Şakir Paşa Ailesi dizisiyle ilgili kriz çözüme kavuştu. Medyapım ile aile üyeleri ve avukatları arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda taraflar anlaşmaya vardı.

Mahkemeye başvurarak diziye yayın ve çekim yasağı getirilmesine neden olan aile üyeleri, açtıkları tedbir davasından feragat etti. Böylece mahkemenin koyduğu yasak da otomatik olarak kaldırılmış oldu.

Yeniden yayınlanacak

Mahkeme kararının ardından NOW, dizinin eski bölümlerine ait tüm kayıtları platformlarından kaldırmıştı. Yayın yasağının kalkmasıyla birlikte dizinin yeniden yayınlanması bekleniyor.