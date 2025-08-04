Yaz ortasında giydiği mont şüphe uyandırdı, üzerinden tabanca çıktı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaz sıcağına rağmen montla motosiklet kullanan bir kişi, polis ekiplerinin dikkatini çekti. ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şahıs, kısa süreli bir kovalamacanın ardından yakalandı. Üzerinden şarjörü dolu bir kurusıkı tabanca çıktı.

Olay, 2 Ağustos Cumartesi günü Semerciler Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, rutin denetim sırasında hava sıcaklığına rağmen montla motosiklet kullanan bir kişiden şüphelendi.

Ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan Irak uyruklu 17 yaşındaki genç, kısa süren bir kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı. Yapılan üst aramasında, şahsın üzerinden şarjörü dolu bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Polis merkezine götürülen şahıs hakkında idari işlem başlatıldı. Türkiye’de yasal kalış hakkı bulunduğu ve bir iş yerinde çalıştığı öğrenilen gencin, daha önceden herhangi bir suç kaydına rastlanmadı. 17 yaşındaki şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.