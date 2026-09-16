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Dizi sezonu açıldı. Birçok dizi yeni sezona strat verdi. Geçen sezon ilgiyle izlenen Yeraltı'nın yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği araştırılıyor. Seyirci sık sık "Yeraltı bu akşam var mı, yeni sezon ne zaman başlıyor" sorusuna cevap arıyor.

Yeraltı bu akşam var mı?

Hayır, Yeraltı bu akşam ekranda olmayacak. NOW TV yayın akışında dizi yer almıyor.

Yeraltı yeni sezon ne zaman başlıyor?

Yeraltı yeni sezon okuma provaları başladı. İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu ve Ekrem Tamer bu sezon diziye dahil olurken dizinin 30 Eylül Çarşamba günü ekrana gelmesi bekleniyor.