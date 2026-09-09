Yeraltı bu akşam var mı, yeni sezon ne zaman başlıyor? Yeraltı yeni bölüm tarihi belli oldu mu?

Yeraltı yeni hikayeleri ile yeni sezona hızlı bir giriş yapmak istiyor. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı proje için sabırsızlık gitgide artarken "Yeraltı bu akşam var mı, yeni sezon ne zaman başlıyor" sorusu gündemden düşmüyor.

Yeraltı dizi ne zaman başlıyor?

Yeraltı dizisinin ne zaman ekrana geleceği henüz bilinmiyor. Kanaldan ve yapıcıdan açıklama gelmedi. Tahminler projenin 30 Eylül Çarşamba günü 2. sezonun başlayacağı yönünde...

Son bölümde neler oldu?

Bozo ise bir yandan Ceylan’la bambaşka bir hayat kurma hayaline tutunurken, diğer yandan çevresindeki herkes için yeni planlar yapmaya başlar. Ancak onun geleceğe dair kurduğu düzen, bazı kişiler için büyük bir tehdide dönüşecektir. Azize cephesinde alınan sürpriz kararlar ise yıllardır süren düşmanlıkların ardından kurulan yeni dengeleri ve bazı ilişkileri geri dönülmez bir noktaya taşır.