Yeraltı dizi ne zaman başlıyor? Yeraltı yeni sezon tarihi belli oldu mu?

NOW ekranlarının dikkat çeken yapımlarından Yeraltı, sezon finalinin ardından yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni sezonda bambaşka hikayeler ile seyirci karşısına çıkacak dizinin yeni sezon tarihi sıkça araştırılıyor. Peki kanaldan ve yapımcıdan açıklama geldi mi?

Yeraltı dizi ne zaman başlıyor?

Yeraltı dizisinin ne zaman ekrana geleceği henüz bilinmiyor. Kanaldan ve yapıcıdan açıklama gelmedi. Tahminler projenin 23 Eylül Çarşamba günü 2. sezonun başlayacağı yönünde...

Son bölümde neler oldu?

Bozo ise bir yandan Ceylan’la bambaşka bir hayat kurma hayaline tutunurken, diğer yandan çevresindeki herkes için yeni planlar yapmaya başlar. Ancak onun geleceğe dair kurduğu düzen, bazı kişiler için büyük bir tehdide dönüşecektir. Azize cephesinde alınan sürpriz kararlar ise yıllardır süren düşmanlıkların ardından kurulan yeni dengeleri ve bazı ilişkileri geri dönülmez bir noktaya taşır.