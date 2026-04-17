Yeraltı dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı?

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul saldırılarında 9 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi ise yaralandı. Ülke büyük bir acı yaşarken şiddet içerikli dizilerin yayından kaldırılmasına yönelik sosyal medyada bir kampanya başlatıldı. Bu gelişme sonrası Yeraltı dizisinin yayından kaldırıldığı öne sürüldü. Peki bu iddia gerçeği yansıtıyor mu?

Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı mı?

Her çarşamba ekrana gelen Yeraltı'nın yayından kaldırıldığına dair bir açıklama kanaldan ve yapımcıdan gelmedi. Dizi sadece çarşamba akşamı yayın akışından çıkarıldı.

Projenin önümüzdeki hafta çarşamba günü yeni bölümünün yayınlanması bekleniyor.