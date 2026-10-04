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Onlarca dizi eylül ayında yeni sezona girerken Yeraltı dizisi hala start vermedi. Yeni haftaya giriliyor ve dizinin akıbeti merak ediliyor. Projeyi sıkı şekilde takip edenler "Yeraltı dizisi bu hafta başlıyor mu, ne zaman başlayacak" sorusuna başvuruyor.

Yeraltı bu hafta var mı?

Evet, Yeraltı bu hafta ekrana gelecek. Diziye yeni sezonda İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu ve Ekrem Tamer da dahil oluyor.

Yeni sezonuyla izleyiciyi sürprizlerle dolu bir hikayenin içine çekmeye hazırlanan “Yeraltı”, değişen dengeler ve geçmişten gelen hesaplaşmalarla yine gündem yaratacak bir sezona hazırlanıyor.