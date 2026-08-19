Yeraltı dizisi 16. bölümü ile yaz tatiline girdi. Dizinin hayranları yeni sezonu iple çekerken eylül ayının yaklaşması ile birlikte "Yeraltı yeni sezon ne zaman başlayacak" sorusu hızlanıyor.

Yeraltı yeni sezon ne zaman başlayacak?

Yeraltı dizisinin yeni sezon tarihi henüz netleşmedi. Kanaldan ve yapımcıdan bir duyuru gelmedi. Dizinin 16 Eylül Çarşamba günü ekrana gelmesi bekleniyor.

Son bölümde neler oldu?

Bozo ise bir yandan Ceylan’la bambaşka bir hayat kurma hayaline tutunurken, diğer yandan çevresindeki herkes için yeni planlar yapmaya başlar. Ancak onun geleceğe dair kurduğu düzen, bazı kişiler için büyük bir tehdide dönüşecektir. Azize cephesinde alınan sürpriz kararlar ise yıllardır süren düşmanlıkların ardından kurulan yeni dengeleri ve bazı ilişkileri geri dönülmez bir noktaya taşır.