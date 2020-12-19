Yılbaşı hediyeniz iyilik olsun

Kiminin ev adresine yollanan bir kargoyla, kiminin de elektronik postasına düşen bir mesajla kendisi küçük, etkisi büyük yeni yıl hediyeleri alıyor pek çok insan. Bir sertifika var o mesaj ya da pakette. Adına yapılmış bir bağışla Anadolu’nun bir köyündeki emekçi kadınlara destek vermiş, bir öğrencinin eğitimini üstlenmiş, bir hastanede lösemi tedavisi gören çocuğun dileğini gerçekleştirmiş olduklarını öğreniyorlar. Bazen de Kamboçya’da mayın arayan bir farenin tedavi masraflarını üstlendiği yazıyor o sertifikada, bir arı kolonisinin bu bağışla yaşatılacağı anlatılıyor ya da… Bu yıl yeni yıl hediyesi olarak iyilik paketleniyor özetle. İnsanlar birbirine bağış hediye ediyorlar. Son yıllarda daha sık rastladığımız bu trend pandemiyle birlikte bu yıl daha fazla mecrada, daha kolay ulaşılabilir şekilde karşımıza çıkıyor.

Özel günlerde bağış hediye etmek ya da bir iyilikle bir anıyı yad etmek hatırı sayılır büyüklükte ekonomik değer oluşturmaya başladı. Sivil toplum kuruluşları özel günler için fiziki hediyeler yerine bağış yapmak isteyenlere yönelik kampanyalar hazırlar oldu. Bunların en dikkat çekenlerinden biri yeni yıl hediyeleri. Bu haberi hazırlarken görüştüğümüz sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, pandemi şartlarındaki bu ilk yılbaşı için her zamankinden daha fazla bağış hediye edildiğini söylediler.

Eşitsizlikler arttı, paylaşmak anlam kazandı

İyilik fonlamasında Türkiye’ye yeni bir ufuk açan platformlardan biri Adım Adım. Adım Adım’ın Kurucusu Itır Erhart, hediye verme davranışının son yıllarda dönüşmeye başladığını söyledi. “Doğumlarda, düğünlerde, doğum günlerinde sevdiklerine hediye almak yerine onların adına bağış yapanların sayısı her geçen gün artıyordu. STK’lar da bu talepleri karşılamak için özel günler için ürünler geliştirmeye başlamıştı” diyen Erhart, COVID-19’un bu dönüşümü hızlandırdığını ifade etti. Erhart, “Bunun nedenlerinden biri bu süreçte eşitsizliklerin daha da artması, dezavantajlı grupların daha da dezavantajlı hale gelmesi. Dijital uçurum, derin yoksulluk, gizli evsizlik arttıkça pandemiden daha az etkilenenler bu alanlarda çalışan sivil toplum kuruluşlarına nakdi ve ayni bağış yapmaya başladı. Yeni yıla girerken de insanlar, bu davranış dönüşümünün uzantısı olarak sevdiklerine iyilik hediye etmeyi tercih ediyorlar” dedi.

Erhart’a göre hediye verme davranışındaki dönüşümün bir nedeni de insanların pandemide kendilerine “Bu dolaptaki kıyafetlere, ayakkabılara gerçekten ihtiyacım var mı” diye sormaları. İnsanların daha fazla eşyaya sahip olmak yerine başkalarının temel ihtiyaçlarını karşılamayı daha anlamlı bulduklarını, verdikçe mutlu olduklarını anlattı Erhart.

Bu yıl 60 milyonluk bağış yapıldı

Sivil toplum kuruluşlarının yazılım girişimi olarak 2016’da kurulan Fonzip’in verilerine bakıldığında da bağış trendinin arttığı görülüyor. STK’ların üye - bağışçı yönetiminden, aidat, bağış ve etkinlik sayfalarına kadar birçok sürecini düzenleyen yazılım şirketi Fonzip, yüzde 100 yerli bir girişim. 2021’de yurtdışındaki sivil toplum kuruluşlarına yazılım ihracatına başlamayı planladıklarını anlatan Fonzip Kurucusu Emre Danacı, “Tüm dünyada duyarlılık artıyor. Türkiye’deki verilere bakıldığında bağışlarda geçen yılın iki katı büyüme görüyoruz. Yine de gelişmiş ülkelerin oldukça gerisindeyiz. Örneğin Hollanda veya İngiltere bizim 5 kat önümüzde” diyor.

350 sivil toplum kuruluşuna yazılım hizmeti veren Fonzip’in verilerine göre 2019’daki toplam bağışlar 31.4 milyon TL iken 2020’de (son 12 gün tahmini ile) bu rakamın 60 milyon TL’nin üzerine çıkması bekleniyor. Emre Danacı, bağışların yüzde 65’inin başkası adına yapılan hediyelerden oluştuğunu söylüyor. Danacı, “Aralık ayının ilk 18 gününde yapılan bağışlar geçen yılın 4.4 kat üzerinde. Pandemide insanlar birbirlerini göremiyor ama küçük de olsa hatırladıklarını ifade etmek istiyorlar. Burada 20 TL gibi bir tutarla onun adına iyilik hediye etmek daha anlamlı geliyor. İyilik fonlaması Türkiye’de daha da büyüyebilecek bir alan ancak regülasyonlar açısından yeni düzenlemelere ihtiyaç var. Örneğin gofundme gibi kuruluşlar bunu yurtdışında daha rahat yapabiliyor. Türkiye’den bir MS hastası gidip Amerika’daki bir kitlesel fonlama / bağış sitesi üzerinde kampanya başlatabiliyor. Bağış yapanlar da yine Türkler ama süreç yurtdışında işliyor. Kayıt dışının önüne geçilmesi için bu kampanyaların Türkiye’de de rahat yapılabilmesi için yeni düzenlemeler gerekiyor” diyor.

Çocuklar yeteneklerini keşfetsin diye

Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerindeki dezavantajlı çocukların yeteneklerini keşfetmelerini ve kendilerini geliştirmelerini hedefleyen SosyalBen Vakfı, bu yılbaşında bağış kartları hazırlayan kuruluşlardan. Bugüne kadar 45 bin çocuğa ulaştıklarını belirten SosyalBen’in kurucusu Ece Çiftçi, bu yılbaşında gönüllülerin tasarladıkları ürünlerle iyilik bağışını hedeflediklerini söyledi. SosyalBen Store’da yer alan not defteri, şemsiye gibi aksesuarları satın alarak bağış hediye etmenin mümkün olduğunu belirten Çiftçi, geçen yıl bu sayede 3 bin adetin üzerinde satış yapıldığını ifade etti. Çiftçi,“Pandemide yaşadığımız ilk yılbaşında da bağışlar umut verici. Anlam arayışı hayatımızın her noktasında karşımıza çıkabiliyor. İnsanlar kişiselleştirilmiş ve özelleştirilmiş, kendini iyi ve özel hissettiği armağanlarda anlam bulurken aynı zamanda fayda sağlamanın da mutluluğunu yaşıyor” diye konuştu. SosyalBen Store Sorumlusu Kübra Aytekin ise bu yıl imzalı ürünlerin yanı sıra en çok şemsiye, tohumlu kalem ve telefon kılıfı satın alındığını belirtti.

Bağışlar kurumsal hediye haline geldi

Hediyelerdeki dönüşüm sadece bireysel anlamda yaşanmıyor. Make A Wish (Bir Dilek Tut) Derneği’nin CEO’su Füsun Çevikel Kuran, kurumların da artık özel gün hediyelerini bir sivil toplum bağışı olarak gerçekleştirdiklerini anlattı. Bu yılbaşında bağış siparişlerinin yarısının kurumsal olduğunun altını çizen Kuran, “Empati çağı yaşıyoruz. Bu hazırladığımız kutuları alanlar bir çocuğun dileğini yerine getirmiş oluyor” diye konuştu. Hayati tehlike içeren bir hastalıkla mücadele eden çocukların dileklerini gerçekleştirmeye kendini adayan Make A Wish Türkiye’nin bu yıl “Bereket kutusu”, “Umut kutusu” gibi isimlerde farklı içerik ve fiyatlarda tasarlanmış bağış alternatifleri var. Küçük kutuların 99 ila 139 TL arasında değişen fiyatlarda olduğunu, büyük kutuların ise 400 TL’ye kadar satın alınabildiğini anlatan Füsun Kuran, “İnsanlar pandemide hem empati kuruyor hem de sevdiklerine onları hatırladıklarını gösteren hediyeler gönderiyor. Bu kutulara sabun, kolonya, dezenfektan gibi günün ihtiyaçlarına uygun ürünler koyduk. Şirketler de yeni yıl hediyelerini bu kutular arasından seçiyor. Örneğin ‘Sanat Kutusu’ alternatifinde yağlı boya tablo çıkabiliyor” dedi.

Make A Wish’in bağış hediye paketleri aralık ayının ilk haftasında satışa çıktı. Şu ana kadar 400 kutu sattıklarını belirten Kuran, siparişlerin sürekli arttığını ve yılı 1.000 kutu ile kapatmayı planladıklarını anlattı. Kuran bu yıl 200 çocuğun dileğini gerçekleştirmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Eğitime bağış bu yılbaşı ön planda

Yeni yılda bağışlardan önemli kaynak edinen kuruluşlardan biri de Darüşşafaka Cemiyeti oldu. Yeni yıla özel hediye alternatiflerini online satış platformuna çıkaran cemiyet, “Bağış hediye ederek fırsat eşitliğine destek olun” mottosunu kullanıyor. Online dükkana çıkarılan kokulu mumlar, antibakteriyel ıslak mendiller, bardak altlıkları, yapbozlar bu yıl her zamankinden çok bağışçıların ilgisini çekmiş. Darüşşafaka Cemiyeti Genel Sekretiri Sanem Başyurt, bağış hediyeler satışa çıktığından bugüne 250 bin TL’lik satış yapıldığını belirtti. “Henüz yılbaşı kampanyamız tamamlanmamasına rağmen geçen senenin bağış tutarını geçtiğimizi söyleyebiliriz. Bu tutar 25 öğrencimizin bir yıllık eğitim öğretim giderlerine destek olan “velilik” tutarına denk geliyor” diyen Başyur, pandemi döneminde dijitalleşmenin hediye bağışlara ilgiyi artırdığının altını çizdi.

Eğitim bağışlarının bir diğer adresi ise Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) oldu. Vakfın İş Geliştirme Müdürü İpek Uralcan, her yıl hem kurumlar hem de bireylerin TEGV’in yılbaşı sertifikalarına olan ilgisinin arttığını belirtti. “Bu yılbaşında pandeminin etkisiyle insanlar bir araya gelemeyecekler. Ancak bu zor dönemde kurumlar müşterilerine ve çalışanlarına, bireyler de sevdiklerine, TEGV’in sunduğu yılbaşı hediyelerinden veya eğitim sertifikalarından alarak, onları hatırladıklarını göstermeyi tercih ediyorlar” diyen Uralcan, geçen yıl yılbaşı sertifika satışlarından toplam 58 bin TL’lik gelir elde edildiğini ifade etti. Bu sene şimdiden geçen yılın üzerine çıkıldığını vurgulayan Uralcan, insanların pandemide nitelikli eğitim ihtiyacının daha net farkına vardıklarını da sözlerine ekledi.

KENDİSİ KÜÇÜK ETKİSİ BÜYÜK HEDİYELER

Yılbaşında pek çok sivil toplum kuruluşu, farklı kampanyalarla hediye bağış imkanı sunuyor. İşte onlardan bazıları…

Kenserli Çocuklara Umut Vakfı: KAÇUV’un yeşil, turuncu ve siyah renk seçenekleriyle tasarladığı pamuk ham bez çantaların geliriyle Aile Evi’nde konaklayan ve tedavisi süren çocukların masrafları karşılanıyor.

Gülmek İyileştirir Derneği: Ciddi hastalıklar ve travmalar nedeniyle gülmeye ihtiyacı olan ama destek alamayan çocuklar ve ailelerine psikososyal destek veren dernek, gülmenin iyileştirici gücüne inanıyor. Dernek bu yılbaşı için 17 TL’lik kolonya şişeleri hazırlamış. Bağışlar 3-10 yaş arasındaki çocuklara destek olacak.

Tohum Otizm Vakfı: Vakfın özel günlerde bağış sertifikaları üç iş günü içinde hediye edilen kişiye ulaştırılıyor. Bunun dışında online dükkan uygulaması olan vakıf, yılbaşına özel cüzdandan çantaya, yastıktan bilezik ve çikolataya kadar çok sayıda hediyelik ürün tasarlayarak raflara koymuş. Ürünlerin fi yatları 20 ila 200 TL arasında değişiyor.

TOÇEV: “Okumak her çocuğun hakkı” diyen TOÇEV, bu yılbaşında fi yatları 15 ila 280 TL arasında değişen farklı kategorilerde hediyeler hazırlamış. Kalemden çikolataya, mutfak setinden defterlere kadar çok sayıda ürün vakfın sitesindeki TOÇEV dükkan uygulamasıyla satın alınabiliyor.

İyilik hediye etmek için adresler:

- SosyalBen Vakfı www.sosyalbenstore.com, lidyana.com, n11.com, shopier.com ve trendyol.com.

-Make A Wish birdilektut.org ve zhoppers.com

- Darüşşafaka darussafaka.org, bagis@darussafaka.org

- UNICEF hayatverenhediyeler.org

- TOG tog.org.tr/iyikalplardukkani

- Gülmek İyileştirir Derneği siparis@gulmekiyilestirir. org.tr, gulmekiyilestirir.org.tr

- Tohum Otizm Vakfı tohumotizm.org.tr/dukkan

- TOÇEV tocev.org/dukkan

Kamboçya’daki mayın farelerini tedavi et!



Son dönemde özellikle hayvan severlerin ilgisini çeken bir sivil toplum kuruluşu var. Belçika kökenli Apopo; Angola, Kamboçya ve Mozambik gibi ülkelerde mayınları tespit etmek için kullanılan fareleri korumaya odaklı bir yardım kuruluşu. Kuruluşun inisiyatiflerinden olan HeroRAT, söz konusu farelerin tedavilerinden çiftleşmelerine kadar yaşam haklarını iyileştirmek için tüm dünyadan destek alıyor. Onlar da yılbaşında muz sepetleri hazırlamışlar. Mayın temizleme, verem tespiti veya HeroRAT Care programlarından birini destekleyen 15 ayrı hediye paketini online ortamda satışa çıkaran kuruluş aynı zamanda tüberkülozla da savaşıyor. Apopo’nun hediye dükkanındaki 10 ile 620 dolar arasında değişen fiyatlarla satılan bağış hediyelerin sertifikaları son dönemde tüm dünyada büyük ilgi görüyor.