Yılbaşı sofrasının gerçek sahibine yakın markaj

Zengin Türk mutfağında hindi tarifleri, devşirme grubuna giriyor… Hindinin anavatanı Amerika, hem üretim hem de tüketimde dünya lideri konumunda. Bazılarına göre diğer kanatlı hayvanlardan daha zor üretimi olduğu için dünya mutfağında çok yaygınlaşabilmiş değil bu kümes hayvanı. Oysa beslenme uzmanları, hindi etinin özellikle protein değeri bakımından pek çok etten daha zengin olduğunu, üstelik buna karşılık daha düşük kalori ile bu katkıyı sağladığını söylüyorlar.

Sağlıklı beslenmeye düşkün olanlar hatırlayacaktır; tıpkı mercimekte, fındıkta olduğu gibi hindiyle ilgili de tüketimi artırmak amacıyla birçok kampanya yapıldı bugüne kadar. Hindi etinin besin değeri anlatıldı, tarifler verildi. Pratik ürünler pazara sunuldu. Bunların sonucunda hindi eti tüketimi son 20 yılda üç katına çıktı ancak bu, diğer ülkelerin ortalamasının oldukça altında. Yıllık kişi başı hindi eti tüketimi 600 gram seviyelerinde.

Tüketim alışkanlığındaki direncin yanında hindi eti pazarının büyümemesinin bir nedeni de üretimdeki sıkıntılar.

Mayıs 2020’de açıklanan bir rapora göre yüksek yem fiyatları Türkiye’de hindi çiftliklerini zor durumda bırakıyor. 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 14.2’lik düşüşle 60 bin ton hindi eti üretilmiş. 2020’nin ilk dört ayında ise bir önceki yılın aynı döneminin gerisinde kalınmasında, yine yem fiyatlarının kur nedeniyle yükselmesi neden gösteriliyor.

Rakamlar neyi gösterirse göstersin, takvimler 31 Aralık’ı gösterdiğinde insanların aklına yemekte hindi geliyor.

Biz de her işin bir ustası var dedik, hindiyle ilgili bilinmesi gerekenleri uzmanına sorduk. Tüyoları USLA Akademi Şefi Cenk Akkaya’dan aldık…

1 - Kandıra hindisi lezzetiyle öne çıkar

Öncelikle donuk hindiyi tercih etmeyin. Mutlaka taze hindi almaya özen gösterin. Dişi olanları tercih edin. Alacağınız hindinin büyüklüğü önemli. Kişi başı yarım kilo olacak şekilde hesap yapılmasını öneriyoruz. Biz bu noktada en az 3 kilogramlık paketleri öneriyoruz.

Bir de Kandıra hindisi lezzetiyle öne çıkar. Artık etiketlerin üzerinde üretim yeri, menşei belirtildiği için buna dikkat edebilirsiniz.

2 - Soğuk zincir korunmalı

Hindi yüksek protein içeren bir ürün. Tüm proteinler gibi marketten alındıktan sonra çok hızlı bir şekilde buzdolabına alınmalı. Marinasyondan fırına kadar geçen süreç mümkün olduğunda dolapta geçirilmeli. Aksi takdirde sıkıntılı durumlar oluşabilir.

3 - Bir gece tuzlu suda bekletin

Hindinin tadı yavan gelebilir. Daha sulu bir hindi pişirmek için bazı yöntemler var. İlk adım olarak hindiyi bir gece salamurada (tuzlu suda) bekletmek gerekiyor. Lezzetini güçlendirmek için marine etmek önemli.

Zeytinyağı, limon suyu ve kabuğu, sarımsak, taze biberiye ve karabiber karışımı ile hindiyi marine edin. Salamurada kaldığı için bu sosa tuz eklemeyin. Hindi yaklaşık 4 saat bu sosta marine edilmeli.

4 - Yarım saat dinlendirin

Hindinin büyük bir fırında pişirilmesi tavsiye ediliyor. Bu, doğru ısı dağıtımı, dolayısıyla hindinin her tarafının eşit ve aynı sululukta pişmesi için önemli. Hindinin pişme süresi büyüklüğüne göre değişiyor. İlk yarım saatte fırının ısısını 200 derecede tutun, sonra 160 derecede ağır ağır pişirin. 4.5 kilograma kadar hindiler 2-3 saatte pişiriliyor.

Pişirme torbası ya da folyo-pişirme kağıdı gibi bir malzemeye saracaksanız ısıyı 175 dereceye çıkarabilirsiniz.

Hindinin bacaklarını çok sıkı olmamakla birlikte bağlamanız dağılmasını önler. Hindi fırından çıkar çıkmaz tüketilmemeli, yarım saat kadar dinlendirilmeli. Yanına iç pilav, sotelenmiş ya da fırınlanmış mevsim sebzeleri, fırın veya püre patatesle servis edilebilir. Piştikten sonra hemen tüketilemezse ertesi iki gün daha dolapta tutulabilir.

5 - 100 gramında 136 kalori var

Yılbaşı menüsünün ertesi gün verdiği bir ağırlık olur. Hindi gerek lifli yapısı gerekse kalorisi bakımından bunu önler. Hindinin kalorisi bölümlerine göre değişiyor.

Pişmiş bir hindi göğsünün 100 gramında 136 kalori bulunur. Protein deposu olmasıyla bilinen hindi etinde vitamin ve mineral değerleri de çok yüksektir. Çok iyi bir selenyum kaynağıdır. 85 gramı günlük selenyum ihtiyacının yüzde 27’sini karşılar. Selenyum, bağışıklık sistemi için önemli rol üstlenir. Ayrıca C vitamini, demir, potasyum, çinko ve tiamin ile B6 vitamini de bulunuyor.