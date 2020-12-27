Yıldızlar 2021 ekonomisi için neler söylüyor?

Pandeminin yaşam tarzımızı, çalışma şeklimizi, sosyal hayatımızı, ilişkilerimizi tamamen farklılaştırdığı, dünyanın en güçlü ekonomilerini dahi çaresiz bıraktığı 2020’den bize kalan, sayılı günler artık. Belki de umutlarımızı her zamankinden çok daha fazla bağladık yeni yıla. Kendimiz için, sevdiklerimiz için, tüm insanlar ve evren için daha iyi bir yıl diliyoruz ve umut ediyoruz 2021 için…

Ekonomiler için de oldukça zorlu bir yıldı ve süper güç dediğimiz ülkelerin bile ekonomik anlamda aşılara bel bağladığı bu günlerde, ekonomistler, analistler 2021 yılı senaryolarını paylaşmaya başladılar bile. Yalnız onlar değil, bir de ‘yıldızların fısıldadıklarını’ yorumlayanlar var. Yani astrologlar… Bakalım yıldızlar, yatırımlarımızla bilgili bize neler söylüyor? Uranyen Astrolog Sevilay Eriçdem, astrolojik açıdan 2021 öngörülerini Dünya + okurları için paylaştı:

Boğa burcundaki Uranüs güçlü dalgalanmaların sinyalini veriyor

Yavaş büyüyen bir ekonomik zeminde bulunduğumuzun altını çizmek gerekiyor. Bu durum ülkemiz açısından büyümeye ya da ekonomik değer kazanmaya doğru giden yolda doğal olarak çok fazla risk almadan getiri bulmayı zorlaştırıyor. Astrolojik anlamda para ve finans göstergesinin merkezinde ve Zodyak’ın para evinde yerleşen Boğa burcundaki Uranüs mali konuların önümüzdeki yıllar boyunca zaten güçlü dalgalanmalar halinde olacağının sinyalini veriyor. Özellikle Kova burcuna giren Satürn ve Jüpiter ile yapacağı aynı zamanda retrolarla da bağlantılı olarak birçok defalar oluşacak ‘kare açı’ dönemlerde istikrarlı ve planlı gidebilmek için finans konularında sağlam zeminlerde durmak bir gereklilik.

9-20 Ocak, ani kaynak yatırımları için uygun dönem

Yeni yıl başlar başlamaz Ocak ayı içinde Jüpiter Uranüs karesi (9-20 Ocak) dikkatli bir şekilde ön fizibilitesi yapılmış yatırımlar konusunda olumlu anlamda güzel risklerin alınabileceği zamanları işaret ediyor. Borsadan, hisse senetlerinden, yatırım fonlarından gelebilecek ani kaynak yatırımları bu dönem içinde yapılabilir. Bu dönemin arkasından Kova burcundaki Satürn ile partil karelenecek Uranüs ile 1628 Şubat 2021 dönemi maddi açıdan kısıtlama ve engellerle dolu olabilir. Mart ayı öncesindeki bu dönem yıllık gelir gider dengeleri ve mali bilançoları hazırlarken ödenmesi gereken birçok gelir vergisi ve faiz vb. ödemeler yapılması anlamına geliyor.

Satürn ile Uranüs tekrar karelenecek, ikinci mali kısıtlama başlayacak

14 Mayıs 2021’de Kova enerjisinden çıkarak Balık burcuna geçen Jüpiter Zodyak’ın para evlerine ( bireysel kaynaklar için Boğa ve paylaşılan kaynaklar için Akrep) olumlu açılarını göndermeye başlayacak. Bu noktada vergi geri dönüşleri, miras veya nafaka gibi gelirler ile kredilendirme ve borçlanmaya yönelik yeni yapılandırmalar yapılması mümkün.

12 Haziran 2021’de Retro Satürn ile Uranüs tekrar karelenecek ve bu da yıl içindeki ikinci mali kısıtlanma dönemi anlamına gelecek. 21 Haziran’da Balık burcunda Retro yapan Jüpiter’in de etkisiyle kazanç ve gelirlerde stabilizasyonu yakalamaya odaklanmak ve kazanç kaynaklarını artırmak yerine tasarruf tedbirleriyle ilerlemek gerekiyor. Yaz ayının hemen başlarındaki yaklaşık üç haftalık bu dönem boyunca yapılacak harcama ve yatırımlara dikkat edilmesini tavsiye ediyorum. 29 Temmuz’da Kova burcuna geri dönecek olan Jüpiter ile Uranyen prensipte kardinal eksende yerleşmiş olan Uranüs etkisi, ani para ve yatırım kayıplarına yol açabilecek zeminleri işaret ediyor. Bu noktada birikim ya da yatırımlarınızla risk alarak borsa ve ya hisse senedi yerine uzun vadeli yatırımlarınızı korumak daha değerli ve önemli olacak.

Ekim ayı finansal konularda belirleyici olacak

Satürn 11 Ekim 2021’den itibaren Kova burcundaki Retro hareketini bitirerek tekrar Uranüs ile karelenmeye doğru giderken, Jüpiter de Kova burcundaki Retro’sunu yine 18 Ekim’de bitirerek direkt hareketine geçiş yapacak. Bu açıdan Ekim ayı finansal konularda çok belirleyici olacak aylardan biri. Kış döngüsüne girmeden hemen öncesinde, Satürn’ün ve Jüpiter’in Retro enerjisinden çıkarak ileri harekete geçmesi özellikle yatırım yapmak, kariyer yenilemesi hareketleri içinde bulunmak, risk almak, yeni iş alanı açmak ve finansal getirisi olan faaliyetlerde bulunmak açısından çok değerli ve önemli zamanlar. 21 Aralık 2021’de Satürn ve Uranüs birbirleriyle tekrar partil karelendiğinde, yıl başına girmeden hemen önceki bu dönemde mali açıdan kayıp yaşamamak için Ekim ve Kasım aylarındaki yatırımlarınıza özen göstermeli, 21 Aralık ve sonrasındaki finansal kısılmalardan muaf olmak için ödemelerinizi ve giderlerinizi Ekim ve Kasım ayı içinde tamamlayarak dengelemelisiniz.

Zodyak 2021’in sonunda para evlerini olumlu etkileyecek

Jüpiter tekrar Balık burcuna yıl başından hemen önce 29 Aralık 2021’de giriyor. Balık burcuna girdiği andan itibaren Zodyak’ın para evlerine vereceği olumlu etkiyi 2022 yılı başından itibaren hissedebilirsiniz. Bu bağlamda yıl geneli açısından düşünüldüğünde, Mayıs ayının ortasından Ekim ayı ortasına kadar olan evre, astrolojiye göre herhangi bir büyük mali karar almamanızın tavsiye edildiği dönemdir. Jüpiter’in gerilemesi, kararlarınız üzerinde ve dolayısıyla mali koşullarınız üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir.

Şirketler için kazanç dönemi 12 Şubat-21 Mayıs arası

Döviz ve yabancı paralar üzerine yatırım yapanların, Apollon Akrep’de olduğu için dış borçlanmanın giderek artacağını bilmeleri ve buna göre değişkenleri göze almaları gerektiğini vurgulayan Eriçdem, bu yatırımlara yönelenler için riskli dönemin yıl başından itibaren etkili olacağını söylüyor ve şöyle devam ediyor: “7 Şubat-18 Temmuz 2021 arasındaki dönem döviz kurlarındaki iniş ve çıkışların kontrol edilemediği büyük dalgalanmalar içeren dönemlerdir. Astrolojik olarak özellikle 25 Temmuz 2021 tarihi itibariyle Ekim ayı ortasına kadar döviz yerine TL’ye yatırım yapılması tavsiye edilir. Üretim yapan ve ürünlerini piyasaya sunan şirket ve işletmeler için maddi ve mali başarı dönemi ile ticari kazançlar dönemi 12 Şubat ile 21 Mayıs haftası içinde artarak çoğalacak. Bu dönemlerde uyumlu bağlantılar ile satış ve kazançlarınızı artırabilirsiniz. İnternet üzerinde sanal para ve Bitcoin vs türü gelir kaynakları Uranüs Boğa’da olduğu sürece önlenemez bir şekilde artarak ilerleyecektir.”

Altın ve gümüşe Mayıs ayından sonra yatırım yapılmalı

Gezegenler haricinde astrolojik anlamda takip edilmesi gerekli diğer faktörlerin transneptünyen Apollo ile asteroid Juno olduğunu belirten Sevilay Eriçdem, yıl başına Uranüs kareli başlayacak olan Apollon’un özellikle çalışma hayatı ve işsizlik konusunda belirleyici olacağını söylüyor. “Transneptünyen Vulcanus Aslan’daki yolculuğuna Retro şekilde devam ediyor. Bu altın ve gümüş gibi madeni kaynaklara yatırım yapanlar için dikkat edilmesi gereken dönemlere işaret eder. Yıl başı itibariyle altın ve gümüş gibi madenlere yatırım yapanların uzun vadeli kazanç ve gelirleri hedeflemesi gerekiyor. Altın, gümüş veya diğer madenlerdeki değerlenme ve kazanç artışı 2 Mayıs 2021 yılı itibariyle beklenmelidir” diyen Eriçdem, Mayıs ayından itibaren borsa, hisse senedi ya da yatırım fonları yerine ve daha çok altın ve gümüş gibi değerli madenlere yatırım yapılması yönünde tavsiyede bulunuyor.