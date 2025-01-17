Yöresel tatlardan dondurma üreten Ordu, Guinness rekoru kırmaya hazırlanıyor

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası'nda 25-26 Ocak'ta 20. Çambaşı Kar Festivali düzenlenecek. Büyükşehir ve Kabadüz belediyeleri iş birliğinde düzenlenecek festivalin ilk gününde, Guinness Dünya Rekorları kapsamında 'dünyanın en fazla çeşidi olan dondurması' rekoru kırılmaya çalışılacak.

Avusturya'da 2018 ve 2019'da Avrupa Dondurma Festivali'nde, İtalya'da 2021'de Sherbeth Festival'inde birinci olan Celal Karaarslan, bu kez Guinness Rekorlar Kitabı'nda 1001 çeşit olan rekoru geçmek için Çambaşı Kar Festivali'nde 1111 çeşit dondurma hazırlamayı hedefliyor.

Rekor denemesi 25 Ocak Cumartesi 12.00'de yapılacak

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, rekorla ilgili, ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçtiklerini dile getirerek, "1111 dondurma çeşidiyle Çambaşı Kayak Merkezi'nde 25 Ocak Cumartesi günü saat 12.00'de dünya rekoru kırmak için hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.

Yöresel lezzetler ön planda

Celal Karaarslan ise bu kez memleketinde dünya rekoru kırmak istediğini vurgulayarak, "Çok fantastik dondurma isimleri ve çeşitleri var. Örneğin 10 tane balık çeşidinden dondurma var. Bizim meşhur karalahanamız, töngelimiz ve taflanımız var. Hemen hemen her şeyden dondurma yapmaya çalıştık. Formüllerimizi en ince detaylarına kadar yazdık" diye konuştu. Karaarslan, yörenin ürünlerine önem verdikleri için 128 dondurmada fındık kullandıklarını belirtti.