Yüksek kazançlı hisse tavsiyesi tuzağı! 200 kişi milyonlarca lira kaybetti

Türkiye genelinde faaliyet gösteren organize bir dijital dolandırıcılık şebekesi, sosyal medya platformları ve sahte mobil uygulamalar aracılığıyla yüzlerce kişiyi milyonlarca lira dolandırdı. Yüksek kazançlı hisse tavsiyesi vaadiyle tuzağa düşürülen mağdurların şikâyeti üzerine, bulundukları illerin cumhuriyet başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, şüpheliler ABD merkezli bir yatırım şirketinin kurumsal kimliğini kullanarak sosyal medya reklamları verdi. Bu reklamlarda yatırım vaadinde bulunulan kullanıcılar WhatsApp gruplarına yönlendirildi. “Profesör” unvanıyla tanıtılan ve kendisini Recep Baştuğ olarak tanıtan kişi, canlı yayınlar ve mesajlarla yatırım yapmaya teşvik etti. Ardından mağdurlar, “Azra Demir” ismini kullanan kişiyle birebir iletişime geçirildi.

Bu kişiler, “ARES INV” adlı sahte mobil uygulamaya yönlendirilerek banka hesap bilgilerini sisteme entegre etti. Kullanıcılar, doğrudan şüpheli hesaplara para transferi yaptı. Bir süre sonra paralarını çekmek isteyen mağdurlardan “hizmet bedeli” ve “vergi” adı altında ek ödemeler talep edildi. İletişim kanalları kapatılınca ise dolandırıldıklarını anladılar.

200 mağdur, milyonlarca lira kayıp

Avukat Başbuğ Kürşad Safi, şu ana kadar Türkiye genelinde 200 mağdur tespit ettiklerini, kişi başı zararın 200 bin ila 6 milyon lira arasında değiştiğini söyledi.

Dolandırıcıların, yapay kazanç ekranları, psikolojik baskı ve sosyal mühendislik yöntemleriyle mağdurların iradelerini etkilediğini belirten Safi, yazılım altyapısını sağlayanların da sorumluluktan kaçamayacağını vurguladı.

Safi, sahte uygulama ve internet sitelerine erişimin engellenmesi, suç gelirlerinin aktarıldığı hesaplara bloke konulması ve sorumluların yargı önüne çıkarılması için savcılıklara başvurduklarını ifade etti.

Vatandaşlara uyarıda bulunan Safi, “Teyitli, kontrolü sizde olan yasal banka uygulamaları dışında hiçbir uygulama üzerinden yatırım yapmayın. ‘Yatırım danışmanlığı’ adı altında sizden profil oluşturmanızı ve ödeme yapmanızı isteyenlere karşı dikkatli olun” dedi.