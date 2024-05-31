“Z kuşağı çay yerine kahveyi tercih ediyor”

Türk kahvesi, Baby Boomers kuşağı arasında %76,1’lik bir tüketim oranına sahipken, Z kuşağında bu oran yüzde 22,8’e düşüyor. Z kuşağı için filtre kahve ve Americano gibi alternatifler daha cazip hale geliyor. Pisikoğlu, “Müşterilerimizin tercihleri zamanla değişiyor ve biz de Coffee De Madrid olarak bu değişime ayak uyduruyoruz” şeklinde konuşuyor.

Türk halkının yüzde 55,6’sı günde 1-2 bardak kahve içiyor

Başka bir araştırmada da Bin 100 kişiyle yapılan araştırmaya göre kahveseverlerin yüzde 54,3’ü filtre kahve, yüzde 45,7'si Türk kahvesini tükettiğini söyleyen Sabri Pisikoğlu, “Araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 55,6'sı günde 1-2 bardak kahve tüketiyor. Yüzde 29,2'si ise günde 3-4 bardak kahve içiyor. Yüzde 7'si günde 5 bardaktan fazla kahve tüketirken, yüzde 4,4'ü günde 6 bardak ve üzeri kahve içiyor. Tüketicilerin yüzde 3,8'i ise hiç kahve içmiyor” dedi.

Kahve dükkanları sosyal etkileşim yerleri oldu

Marketing Türkiye’nin araştırmasına göre, Z kuşağı için kahve dükkanları, date, çalışma, sohbet etme ve sosyal medya hikayeleri paylaşma gibi aktiviteler için ideal bir ortam sunuyor. Pisikoğlu, “Kahve dükkanlarımız, sadece kahve satın almak için değil, aynı zamanda sosyal etkileşim için de tercih ediliyor,” diye ekliyor. Kahve tüketimi, Z kuşağı için sosyal, mobil ve modern yaşam tarzına uyum sağlamak için önemli bir ritüelken, Y kuşağı için sosyal, profesyonel ve kişisel etkileşimlerin bir parçası. Pisikoğlu, “Kahve, bizim için bir tutku ve müşterilerimizle paylaştığımız bir deneyim. Her kuşağın kahveyle olan ilişkisini anlamak ve onlara en iyi deneyimi sunmak bizim için önemli” ifadesini kullandı.