Z kuşağı iş dünyasında güçleniyor

Türkiye’de neredeyse 20 milyona ulaşan bu kuşağı anlamak, şirketler için büyük öneme sahip. Her şeyin kısa süre içinde tüketildiği bir toplumsal düzenin içinde yetişmiş olmaları, bu kuşağın kurumsal yapıları değerlendirme kriterlerini de etkiliyor.

EUAS International, Petkim, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’de insan kaynaklarında yöneticilik yapmış olan Ali Rıza Esmen’e göre Z kuşağının hayata bakışını ve bir işten beklentilerini iyi analiz etmeli, kurumlar insan kaynakları politikalarını bu analize göre yeniden şekillendirmeli.

Esmen sözlerine şu şekilde devam etti: “Z kuşağının, dijital süreçlere son derece hâkim olmalarıyla, iş hayatının dinamiklerini değiştireceğini düşünüyorum. Devamlı yenilik arayışı içinde olan bu kuşağı sürekli taze tutmanın ana yollarından biri teknolojiye entegre bir şirket kültürü oluşturmak. Bu nedenle dijital çağa uyum en önemli konulardan biri. Öte yandan şimdiye kadarki deneyimim, keskin hiyerarşi ve güvensiz bir çalışma ortamında verimli olmalarının önünde engel olduğunu gösteriyor. Bu bağlamda insan kaynakları politikalarında bu benzersiz kuşağa özel tasarlanmış bakış açıları eklemek büyük önem arz ediyor”.