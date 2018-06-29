1 milyar dolar yatırımla Kumsmall Factory 2019 Nisan'da açılacak

29 Haziran 2018

HİLAL SÖNMEZ

KAYSERİ - Ulusal ve uluslararası çok sayıda markayı bir araya getiren ve farklı konseptlerle sektöre yön vermeyi hedefleyen Kumsmall Factory tanıtım çalışmalarını tamamladı. Avrupa’nın en büyük karma alışveriş merkezi olmaya hazırlanan ve yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapılan Kumsmall, 1 Nisan 2019’da açılacak. Projenin, Kayseri mobilya sanayiine büyük katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Kayseri ve civarındaki 12 il ile birlikte 15 milyon kişiye hitap edeceği söylenen proje içinde; AVM, 250’si mobilya üzerine olan 400 mağaza, iş merkezi, otel ve eğlence alanları bulunacak. Avrupa Birliği’nden 10 milyon euro hibe alan projenin şu anki toplam maliyeti ise yaklaşık 1 milyar doları buldu. Projenin yapıldığı alanda şehir hastanesinin de hizmet vermeye başlaması ile ulaşım başta olmak üzere dolaylı yatırımlar da gerçekleşti. Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Nuh Mehmet Akkaş, “Kayseri ekonomisine katkı için bu yola çıktık ve klasik bir AVM ile mobilyayı bir araya getirdik. Projemiz içinde yer alan mobilya Ar-Ge ve tasarım merkezi olan MOBİTEK ile sadece perakendecilerimize değil, üreticilerimize de hizmet vermiş olacağız” dedi. Bölgedeki illere bağlantıyı sağlan çevre yolu üzerinde yer alan Kumsmall Factory, şehir merkezine 9 kilometre mesafede yer alıyor. Hızlı tren istasyonu ve yeni şehirlerarası otobüs terminalinin de yanında bulunan Kumsmall, toplu ulaşımı yeni tesis edilen tramvay hattıyla sağlayacak.