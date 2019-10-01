“15 yılda 12 bin öğrenciye ulaştık”

01 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), 15 yıldır gerçekleştirdiği eğitime destek kampanyası geleneğini sürdürüyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen kampanya kapsamında, İnegöl’de eğitim gösteren 68 ilkokul ve ortaokulda tespit edilen 800 ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaştırılmak üzere hazırlanan yardım kolileri, düzenlenen törenle okul idarecilerine teslim edildi.

İTSO binasında gerçekleştirilen törende konuşma yapan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “2019 yılı eğitim yardım kampanyamızı başlatıyoruz. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odamız, 15 yıldır İnegöl’de ilk ve orta dereceli öğrencilere yardım kampanyası düzenliyor. Ticaret ve Sanayi Odamız, 15 yıldır bu yardımları yaparken 12 bin öğrenciye ulaşmış durumda. Bu sene de toplamda 68 ilkokul ve ortaokulda eğitim gören 800 öğrencimize ayakkabı ve mont yardımı gerçekleştireceğiz. Bundan sonraki süreçte Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte ortaklaşa, ihtiyaç sahibi olan öğrencilerimize ve velilere yardım etmeye devam edeceğiz. Bu seneki yardımımız 60 bin TL civarında olacak. Milli Eğitim Müdürlüğümüz listeleri ve öğrenci isimlerini bize ulaştırdılar. Bizler de paketlerimizi Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim edeceğiz. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün öncülüğünde Müdürlerimiz yardımların dağıtımını gerçekleştirecekler. Yardıma ihtiyacı olan öğrencilerimize ve ailelerine bir nebze de olsa desteğimiz olduysa çok mutlu oluruz. 2019-2020 eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından, hazırlanan yardım kolileri 800 ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaştırılmak üzere okul idarecilerine teslim edildi.