17. Ekonomi Zirvesi Avusturya ve Çekya’da yapıldı

10 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Balkan coğrafyası başta olmak üzere dünyanın her noktasında yaşayan iş insanlarıyla üyeleri arasındaki ticaret hacminin artmasına katkı sağlama adına çeşitli projeler üreten BALKANTÜRKSİAD, bu kapsamda gerçekleştirdiği yurt dışı ekonomi zirvelerine bir yenisini daha ekledi.

Yaz döneminin sona ermesiyle birlikte çalışma temposunu arttıran BALKANTÜRKSİAD, yeni sezona önemli temaslarla girdi. Balkan Ülkeleri, Baltık ülkeleri ve Orta Avrupa Ülkelerinde yer alan pek çok ülkeye giderek ticareti artırma adına Büyükelçi, ticaret ve sanayi odaları temsilcileri ve iş adamlarıyla temaslarda bulunan BALKANTÜRKSİAD’ın son durağı, Avusturya ve Çekya ülkeleri oldu.

“Önemli kazançlarla döndük”

17. Ekonomi Zirvesi kapsamında öncelikle Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı'yı Büyükelçilik konutunda ziyaret eden BALKANTÜRKSİAD heyeti, programın devamında ise Prag ve Viyana’da önemli iş görüşmeleri gerçekleştirdi. BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Şakir, 4 gün süren Zirve’den önemli kazançlarla döndüklerini ifade etti.

Başkan Yardımcısı Fatih Şakir, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz Ekonomi Zirveleri ve yurt dışı ziyaretlerimiz ile Balkanların yanı sıra diğer ülkelerle de sosyal ve kültürel bağla birlikte ekonomik yakınlıkta sağlıyoruz. Her iki ülke de zaten ekonomi amacıyla iş birliğine giriştiğinde sosyal ve kültürel anlamda da bir takım kazanımlar sağlıyor. Bu organizasyonlarla üyelerimizin yeni pazarlar bulmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz.”