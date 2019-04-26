17. İK Zirvesi ‘Kültürün Sesini dinle’ temasıyla devam ediyor

26 Nisan 2019

Zehra Oruç

BURSA - Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (AKKM) iki gün sürecek zirvenin açılış konuşmasını yapan Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Güney Marmara Şube Başkanı Barış Gül, bugün kurum kültürü ve değerlerinin, firmaların itibarlarının temelini oluşturduğuna vurgu yaptı. Günümüzde birçok markanın iş görüşmesinde adayların kurum kültürüne uygunluğunu çeşitli test ve uygulamalarla ölçtüğüne değinen Gül, “Kurumları ayakta tutan, itibar kazandıran, rekabet avantajı sağlayan, çalışanların motivasyonunu artıran ve aynı zamanda kurumsal gelişimin de temelini oluşturan bu kavramı iki gün boyunca konuşacağız” dedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik de, Bursa’nın insan kaynağında zengin bir kent olduğunu vurguladı.

7 oturumda tamamlanan zirvenin ilk gününde; İşin Geleceği, Hedef Birliği: Mutlak Kuzey Neresi?, İçinizdeki Zirveye Çıkın, Akademik Bakış: Teoriden Pratiğe Kültür, Deneyimin İzinde, Hayata Koş ve Değişen Dünya Dönüşen İnsan konuları ele alındı. Zirvenin ikinci gününde ise, Liderin Dili Kültürün Dili, Geleceğin Dünyasındaki Dijital Dönüşüm ve İnsan Kaynaklarına Düşen Roller, Sessizlikte Diyalog İş Atölyesi, Parasını Yöneten Hayatını Yönetir, Dönüştürücü Çalışan Deneyimi için katılımcı Yöntemler ve Tanıştıralım: Beyniniz konuları tartışılacak.

17. İnsan Yönetimi Zirvesi’nde, Anadolu Halk Oyunları gösterileri yoğun ilgi gördü.