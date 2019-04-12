17. Kalite ve Başarı Sempozyumu başladı

12 Nisan 2019

Zehra ORUÇ

BURSA - Almira Hotel’de gerçekleştirilen sempozyumun açılış konuşmasını yapan KalDer Bursa Şube Başkanı Elbay, “Temamızı ele alırken önümüzdeki yıllarda bizleri nelerin beklediğini öngörmek için bir içerik hazırladık. Gelecekle ilgili görüşlerin çoğalması ve paylaşılması ana hedefimiz. Gelecekte bizi nasıl bir hayat bekliyor? 2030, 2040, 2050’de neler olacak? Robotlar işimizi elimizden alacak mı? Yakın gelecekte hangi meslekler ortadan kalkacak? İnsansız araçlar, uzay seyahatleri artık sıradan mı olacak? Gelecekte mutlu insan profili nasıl oluşturulabilir? sorularına yanıt arıyoruz” dedi. Elbay, Dünya Economic Forum analistlerinin verilerine göre 2020 yılında 5 milyon işçinin yerini robotların alacağını anımsattı.

Açılış konuşmalarının ardından Yapımcı Senarist Birol Güven ve Fütüristler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eray Yüksek, ‘Gelecek Elimizde’ başlığıyla ana oturum konuşmasını gerçekleştirdi. Sempozyumun ilk günü; Geleceğe Taşıyan Teknoloji ve Yaşamın Geleceği oturumlarıyla devam ederken, ikinci gününde ise, Yenilikçi Yaklaşımlar ve Yaşam Kalitesi konuları konuşulacak. Sempozyum ziyaretçilerinin “Saklamıyorum, Paylaşıyorum Kitap ve Oyuncak Kumbarası”, karikatür sergisi, performans gösterisi, kitap imza saatleri gibi farklı etkinliklere de katılabildiği etkinlik kapsamında 2 bin kişinin ağırlanması hedefleniyor.

İki gün sürecek sempozyum, Bursa Mükemmellik Ödül töreni ile son bulacak.