17. Türk-Alman Ticaret Günleri başlıyor

11 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) Türk-Alman Ticaret Günü, Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO ev sahipliğinde Almanya Büyükelçiliği, Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası ve Almanya Yakın ve Orta Doğu Yatırım Destek Birliği (NUMOV) işbirliğinde KOSGEB’in destekleriyle gerçekleştiriliyor. Almanya Başkonsolosu Michael Reiffenstuel ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın açılışını birlikte gerçekleştireceği etkinlikte, Alman ve Türk firmaları sunumlar yapacak. Saat 10.00’da başlayacak Türk-Alman Ticaret Günleri’nin ikinci bölümünde ise BTSO Oda Hizmet Binası’nda ikili iş görüşmeleri düzenlenecek.

Üst düzey yöneticiler firmalarla buluşacak

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin üretim ve ihracat üssü Bursa’da Bursa ve Alman iş dünyası temsilcilerinin yeni işbirlikleri kuracağı önemli bir organizasyona imza atacaklarını söyledi. 17. Türk Alman Ticaret Günleri organizasyonuna Siemens, Bosch ve Mercedes gibi dünyaca ünlü firmaların üst düzey yöneticilerinin Bursa iş dünyası temsilcileriyle buluşacağını belirten Başkan Burkay, “Bursa’nın en büyük ticaret ortaklarından birisi Almanya’dır. Şu anda Alman sermayeli 141 firmanın faaliyet gösterdiği kentimizde Almanya ile ticaret yapan firmalarımızın sayısı 1.100’ün üzerinde. Odamızın ev sahipliğinde düzenlenecek Türk-Alman Ticaret Günleri de iki ülke arasında yeni işbirliği köprüleri kurmasını sağlayacak” dedi.

İki ülke iş insanları için önemli bir platform olan Türk – Alman Ticaret Günleri kapsamında Almanya ve Türkiye’den 200’den fazla şirketin ve ekonomi temsilcisinin BTSO’daki buluşmaya katılması bekleniyor.