170 milyar liralık KGF Kredisi geliyor

11 Mart 2020

FİKRİ CİNOKUR

Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Ekonomi Muhabirleri Derneği üyeleriyle bir araya gelerek projeleri ve çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Daha önce sanayicinin ekonomik krizden etkilenmemesi amacıyla AOSB olarak sanayiciye 50 milyar liralık KGF Kredisi verilmesi talebinde bulunduklarını anımsatan Bahar, ''Geçen dönem verilen 5 yıllık verilen bir KGF Kredisi ödemesinin tam ortasında bulunuyoruz. Nisan ayında 170 milyar liralık bir KGF kredisi açıklanacağı konuşuluyor'' dedi.

Daha önce verilen KGF kredisini kullanan şirketlerin 2016 yılında yaşanan ekonomik krizden dolayı kar edemez duruma geldiğini ifade eden Bahar, şöyle devam etti.

''İki yıldır 50 milyar liralık bir KGF açıklanması gerektiğini konuşuyoruz. Çünkü ilk verilen KGF’nin tam orta noktasındayız. Yani 5 yıllık bir KGF aldıysa şirketler, ilk verilen 200 milyar liralık KGF paketi ödemesinin tam ortasındayız. Şirketler bir yıl kar etmedi. Şirketler yine kredi bulmakta zorlanacaktır. Devlete diyoruz ki 50 milyar liralık bir KGF açıklamalısın. Neden? Çünkü orta yere gelmiş ve artık teminatlandırma sorunu yaşanacak. Firmaların önünü birazcık daha açmak gerekiyor. Çünkü firmalar 2016'daki ekonomik krizinde kar edemediler. O sırada sıkıntı yaşandı.''

Yeni KGF Kredisini, daha önce kredi alıp doğru yerde kullanan ve zamanında ödeme yapan firmalara yapılması gerektiğini anlatan Ali Bahar, şunları kaydetti.

''Yeni bir KGF paketi lazım diyorduk, 50 milyar lira üretim ve sanayi sicil belgesi olan, ihracat yapan yada turizme açıklamak lazım. KGF kredisini, geçmişte alıp doğru ödeyenlere firmalara yapmak lazım. Çünkü arazi, dolar ya da Euro almak için KGF kullanılmasın. 170 milyar liralık KGF açıklanacak. Bu kredinin tabanı genişletmiş olmaları iyi... Bunun 50 milyar lirası sanayiye kullanılabilinir. Bu KGF kredisi içine (Çatılarına Güneş Enerjisi Sistemleri projesi yapacak sanayici) maddesi de konulabilir. KGF’nin içine enerji yatırımıyla ilgili bir paket konulabilir.''

-Melek Yatırım Fonu kurulacak

Ali Bahar, 16-17 Nisan 2020 tarihlerinde Proje Pazarı yarışması düzenlediklerini söyledi. 284 projenin yarışacağı Proje pazarında geniş katılımın olacağını düşündüklerini anlatan Bahar, şöyle konuştu.

''Proje pazarı sadece bir yarışma değil. İş insanları projelere bakıp, görüşerek isterlerse ortak şirket kurabilirler. Yani sadece proje yarışmıyor yeni iş olanakları da pazarlanıyor.''

Antalya OSB Teknopark'ın 2021'de bitirileceğini vurgulayan Bahar, ''Melek Yatırım Ağı kuracağız. 2021’de Antalya OSB Teknoparkın açılışına Melek Yatırım Forumu'nu getiriyoruz. Melek Yatırım Ağı bir yatırım fonuna ortak olacak. Melek Yatırım ağı yönetiminde 200 bin dolarlık bir ortaklıkla sandalye sahibi oluyoruz. İstanbul’da bir melek yatırım fonu ile görüşüyoruz. 2021'de Melek Yatırım ağımızı fona dönüştüreceğiz. Yani kendi fonumuzu kuracağız'' dedi.