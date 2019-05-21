19 Mayıs'ın 100. yılında havalı tabanca turnuvası düzenlendi

21 Mayıs 2019

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 100. yılında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü başkanlığında, TAAF koordinesinde ve 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü ev sahipliğinde atıcılık yarışmaları düzenlendi.

İlk Hedef Akdeniz Kapalı Atış Poligonu'nda yapılan Havalı Tabanca Turnuvası'nda dereceye giren sporculara başarı ödülleri verildi. Düzenlenen ödül törenine İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, protokol ve sporcuların aileleri katıldı. Kentin 4 üniversitesinden takımlar halinde öğrencilerin de katıldığı turnuvada, her yaş ve kategoriden dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.