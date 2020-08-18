"19 yıldır çözülemeyen yol sorununu çözdük"

18 Ağustos 2020

AYŞE KAYTAN UÇAK / ESKİŞEHİR

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı. Yönetim kurulu ve denetim kurulunun oy birliğiyle ibra edildiği toplantıda konuşan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, mart ayında planlandıkları genel kurul toplantısını pandemi nedeniyle erteleseler de çalışmalara devam ettiklerini söyledi. 2019 yılında yürütülen çalışmalar ve 2020 yılı faaliyetlerinin de görüşüldüğü genel kurulda Başkan Küpeli; göreve geldiklerinde 19 yıldır çözülemeyen yol sorununu çözdüklerini belirtti. Küpeli, “Firuz Kanatlı Bulvarı maceralı bir yoldu. Bizden önce çalışmalarına başlanmış ve çok uğraşılmış ama bir çözüme kavuşmamıştı. Biz bu yolu yapacağız dedik. Çok şükür o yolu yaptık. Firuz Kanatlı Bulvarı’nın yapılmasıyla birlikte OSB içi trafikte de önemli bir rahatlama oldu. Bu yolu yaptıktan sonra yüzde 30 civarında trafiği oraya aktardık” diye konuştu.

Organize Sanayi Bölgesi ile Hasan Bey Lojistik Merkezi bağlantı hattı hakkında da bilgi veren Küpeli şunları söyledi: “Bölgemizle Hasanbey Lojistik Merkezi arasında yapılacak bağlantı hattı için TCDD ile aramızda bir protokol vardı. Lakin TCDD ile itilafl ar oluştu. Biz buradaki trenlerin manevra treni olacağını ve altyapısının buna göre yapılmasını söylememize rağmen bize projelerin hızlı tren projesi şeklinde verilmesi neticesinde maliyet birden 4 kat arttı. Biz de buna itiraz ettik. İtirazımızdan sonra yolun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılmasına karar verildi. Şu an bütçe yetersizliğinden dolayı bir çalışma söz konusu değil.” Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin geçen yıl 100 öğrenciyle başladığını, bu yıl 270 öğrencinin alınacağını söyleyen Küpeli, “Üç yıl sonra toplam öğrenci sayımız artacak” dedi.