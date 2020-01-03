2 bin 500 personelin maaşlarına iyileştirme yapıldı

03 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında sürdürülen sosyal denge sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçlanarak, 2 bin 500 personelin maaşlarında 1.100 TL’lik artışa denk gelen bir iyileştirme yapıldı. Büyükşehir Belediyesi’ne yıllık yaklaşık 36 milyon TL’lik maliyeti olan sözleşmenin imza töreni, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) gerçekleştirildi. Sözleşme; Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka arasında imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, 2 yıl geçerli olacak anlaşmanın hayırlı olmasını diledi. Bursa’yı bir adım daha ileriye götürmenin, şehirdeki tüm sıkıntıları halletmenin ve Bursalıları gerçek anlamda mutlu etmenin peşinde olduklarını söyleyen Başkan Aktaş, “Bu gayret ve heyecanla çalışıyoruz” dedi.

Memurlara prim müjdesi

Başkan Aktaş’ın konuşmasında, memurlara yönelik farklı bir müjde de geldi. Daha önce sadece idareciler için geçerli olan yüzde 10’luk performans priminin bundan böyle tüm çalışanlar arasında paylaştırılacağı açıklandı. Bu yönde talimat verdiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Peki amaç ne? Güler yüzle, yaptığımız işin kıymetini bilerek, eldeki malzemeyi en verimli şekilde kullanıp, kurumu daha işler hale getirmek. Başka da beklentimiz yok” diye konuştu.