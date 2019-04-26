2. Bursa Gıda Fuarı 2 Mayıs’ta kapılarını açıyor

26 Nisan 2019

Zehra ORUÇ

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin de katkılarıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (AKKM) gerçekleştirilecek 2. Bursa Gıda Fuarı, gıda sektöründeki 50 firmayı, profesyonel alıcılarla buluşturacak. GölPark’ta düzenlenen basın toplantısında fuar hakkında bilgi veren Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker, ulusal markaların yanı sıra yerli üretici ve toptancıların da yer alacağı fuara İstanbul, İzmir ve Ankara ağırlıklı 500 alıcının ziyaret etmesini hedeflediklerini açıkladı. Eker, gelecek yıllarda ulusal katılımın da yapılmasını planladıklarını kaydederek, “Ulusal bazda yemek sanayi ve catering hizmeti veren firmalar da gelecek. Panellerle içeriği zenginleştirilen fuar; aşçıları, market ve otel yöneticilerini, HORECA grubunu ve unlu mamuller ve pastacıları bir araya getirecek. Ayrıca zeytinyağı tadım aktiviteleri, aşçı ve ev hanımlarına yönelik yemek yarışması da gerçekleştirilecek” dedi. Hasan Eker, 3 gün sürecek fuarın 4 Mayıs’ta sona ereceği bilgisini de verdi.

Fuarın paydaşlığını yapan BESOB Başkanı Arif Tak, Bursa Aşçılar Derneği Başkanı Sait Kaplan, Bursa Aşçılar Derneği Onursal Başkanı Reşat Kahriman, Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Lale Yıldız, Gastronomi Turizmi Derneği Bursa Temsilcisi Ramazan Başan ve BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez de tanıtım toplantısında yaptıkları konuşmalarda fuarın sektöre ve Bursa ekonomisine sağlayacağı katkıyı dile getirdiler.