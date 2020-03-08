2. Çevre Sorunları ve Ekoloji Sempozyumu’nun ikincisi düzenlendi

08 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Biyoloji Topluluğu tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen 2. Çevre Sorunları ve Ekoloji Sempozyumu’na akademisyenler ve öğrenciler büyük bir ilgi gösterdi. Sempozyumun koordinatörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Sibel Taş, törende yaptığı açılış konuşmasında biyolojinin çalışma alanının oldukça geniş olduğuna vurgu yaptı. Biyoloji Topluluğu olarak 2020 Eğitim-Öğretim yılında çevre, çevre sorunları ve ekolojik dengeyle ilgili konuları gerçekleştirecekleri etkinliklerde ele almaya gayret göstereceklerinin altını çizen Prof. Dr. Sibel Taş; “Biliyoruz ki insan olmadan tabiat olmaz. Tabiat olmadan da insan olmaz. Dolayısıyla biz beraberce bir bütünü teşkil ediyoruz. Bunun için birey olarak üstümüze ne düşecekse yapmaya gayret edeceğiz” dedi.