20 bin ton fındığa 80 bin ton talep geldi

23 Mart 2020

OSMAN ŞİŞKO-GİRESUN

TMO, gelen talepler doğrultusunda daha fazla firmaya ürün verebilmek için satışa sunulan depoların tasfiye durumunu da değerlendirilerek satışa açılan ürün miktarını 22 bin tona çıkardı. TMO’dan yapılan yazılı açıklamada, Kurumun 2019 Ağustos ayında üreticilerden kabuklu fındık alımına başladığı belirtilerek, “Piyasa fiyatları 14 – 14,5 TL/kg civarında oluşmuşken TMO, 16,5 – 17 TL/kg fiyat açıklayarak piyasa fiyatlarının üreticiler lehine yükselmesini sağlamıştır. TMO’nun yaptığı regülasyonla fındık fiyatları Şubat Ayı’na gelindiğinde 20 TL/kg üzerine çıkmıştır. Sezon ortalaması düşünüldüğünde Kurumumuz uyguladığı politikalar sayesinde üreticimizin 1,5 Milyar TL ilave gelir kazanmasını, dış ticarette de ülkemizin 300 Milyon USD fazladan ihracat geliri kazanmasını sağlamıştır.” denildi.

TMO’nun, faaliyet alanında olan ürünlerin piyasalarını yakından izlemekte olduğu belirtilen açıklamada, “Gelinen noktada üreticimizin elinde fındık stokunun kalmadığı, piyasalara arzın yavaşladığı gözlenmiş, fındık ihracatımızın kesintiye uğramaması ve stoklarımızda bulunan kabuklu fındıkların değerlendirilmesi amacıyla Mart ayı için 20 bin ton kabuklu fındığın satışa” çıkarıldığı aktırıldı.

TMO yazılı açıklamasında satışa açılan stoklara 50’nin üzerinde firmadan yaklaşık 80 bin ton talep geldiği belirtilerek, “Gelen talepler neticesinde daha fazla firmaya ürün verebilmek için satışa sunulan depolarımızın tasfiye durumu da değerlendirilerek satışa açılan ürün miktarı 22 bin tona çıkarılmıştır. Başvuru yapan tüm firmalara satış yapılacak miktar; talep ettikleri miktarın, o depoya yapılan toplam başvuru miktarına oranlanması ile belirlenmiştir. Parasını yatıran firmalara 04 Mart itibarıyla teslimatlar başlamış olup devam etmektedir.” vurgusu yapıldı.

Ofis, satış işlemlerinin 6 Kişilik komisyon tarafından yürütülmekte olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti: “4 personel tarafından imza altına alınmaktadır (Ekip Şefi, Eksper, Depo Memuru, Tartım Memuru). Satış ve analiz süreçlerinin tümü şeffaf ve izlenebilir şekilde yapılmakta olup takip etmek isteyen herkese açıktır. Bunun dışında analiz aşamasında alıcının da şahsen müşahede etmesi sağlanmakta, sonuç evrakları da yine alıcı tarafından imzalanmaktadır. Depolarımızın iç - dış mekânı ve randıman analiz odaları sürekli olarak kamera ile izlenmekte ve bu görüntüler kayıt altına alınmaktadır.” TMO açıklamasında, satışların %50 sağlam iç üzerinden yapılmakta olduğunu, satışlarda her çuvaldan numune alınarak randıman tayini yapıldığına vurgu yaparak, “Alınan numunelerden üç ayrı analiz yapılarak, bu analizlerin ortalaması esas alınıp fındık satış fiyatı”nın belirlendiği aktarıldı.

Toprak Mahsulleri Ofisi, satışa açılan miktar ve satış fiyatlarının 31 Mart 2020 tarihine kadar geçerli olacağını Nisan ayı için ise tekrar talep toplanarak firmalara satışa açılacak miktar kadar tahsis yapılacağını da aktardı.