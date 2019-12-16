200 imza etkinliği, 50 konferans yapılacak

16 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - 10 gün boyunca sürecek olan fuar 200 civarında imza etkinliğine, 50 civarında da söyleşi ve konferans programına ev sahipliği yapacak. Fuarın yerli onur konuğu Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Teoman Duralı, yabancı onur konuğu da Bosna Hersek Bilimler Akademisi Üyesi Prof. Dr. Cevad Karahasan olacak. Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Canan Karatay gibi isimlerin de yer alacağı etkinliğin açılışına, Aliya İzzetbegoviç’in torunu Nada Berberoviç Dizdareviç de katılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı’nın basın toplantısına katıldı. 20-29 Aralık tarihleri arasında planlanan fuarın Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez organize edildiğini belirten Başkan Alinur Aktaş, hem geçmişi bilmek hem de geleceği inşa etmek için kitap okumanın elzem olduğunu ifade etti. Kitabın önemine binaen fuarı düzenlemeye karar verdiklerini belirten Başkan Aktaş, “Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'ndeki etkinliğimize; Dergâh, İş Bankası, Yapı Kredi, Ötüken, İz, Doğu Batı, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Akçağ, Alfa ve Sel gibi Türkiye'nin önde gelen 125 yayınevi katılacak. Ayrıca eski kitapları bizlerle buluşturan sahaflar da organizasyonda yer alacak. 10 gün boyunca 200 civarında imza etkinliği olacak. Prof.Dr. İlber Ortaylı, İsmail Kara, Ahmet Ümit, Prof.Dr. Canan Karatay, Ercan Kesal, Serdar Tuncer, Tufan Gündüz, Ali Ayçil ve Tarık Tufan gibi Türkiye'nin tanınan yazarları okurlarıyla buluşacak. Yine 50'ye yakın konferans ve söyleşi yapılacak. Dolu dolu bir kültür şöleni yaşayacağız” dedi.

Misafir ülke: Bosna Hersek

Başkan Alinur Aktaş, fuar için dost ve kardeş Bosna Hersek’in misafir ülke olarak belirlendiğini kaydetti. Yabancı onur konuğu olarak Bosna Hersek Bilimler Akademisi Üyesi, Felsefeci ve Edebiyatçı Prof.Dr. Cevad Karahasan’ın etkinliğe katılacağını hatırlatan Başkan Aktaş, “Rahmetli Aliya İzzetbegoviç'in torunu ve Aliya Müzesi Müdiresi Nada Berberoviç Dizdareviç ile Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç de 20 Aralık Cuma günü saat:14.00’da gerçekleşecek açılış programında Bursa'da olacak” diye konuştu.

Başkan Aktaş, fuar için yerli konuk olarak Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Üyesi, Felsefeci ve Düşünür Prof.Dr. Teoman Duralı’nın seçildiğini kaydetti. Fuarın etkinlik takviminin Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından öğrenilebileceğini ifade eden Başkan Aktaş, “Bursa’nın kültür hayatına katkı sunmak, Bursalıların daha verimli vakit geçirmelerini sağlamak için arkadaşlarımızla birlikte, gece-gündüz demeden düşünmeye ve üretmeye devam ediyoruz. 2019 Prof.Dr. Fuat Sezgin Yılı anısına ithaf ettiğimiz fuarımızın açılışına tüm halkımızı davet ediyorum. Güçlü Türkiye’nin geleceğini, okuyan ve araştıran nesiller inşa edecektir” şeklinde konuştu.