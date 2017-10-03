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200 kişilik kadroya 4 bin başvuru

Kilis'te, milli eğitim müdürlüklerinin temizlik işleri için açılan 200 kişilik kadroya 4 bin kişi başvuru yaptı.

200 kişilik kadroya 4 bin başvuru
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Kilis'te, İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında, milli eğitim müdürlüklerinin temizlik işleri için açılan 200 kişilik kadroya 4 bin başvuru alındı.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Nurettin Köksal, kura çekimi sonucu isimleri belirlenen 200 kişinin 9 ay il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde istihdam edileceğini söyledi.

Kuranın noter huzurunda gerçekleştirildiğine işaret eden Köksal, "İstihdam edilecek kişiler ilde ve ilçelerde çalışacak. Noter çekimlerimizin bir güzelliği de şu, yedek çalışacak kişileri de noter huzurunda çekiyoruz. Şeffaf ve demokratik bir şekilde kura çekimi yapılıyor" diye konuştu.

Kaynak: AA

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