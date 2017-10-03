03 Ekim 2017

Kilis'te, İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında, milli eğitim müdürlüklerinin temizlik işleri için açılan 200 kişilik kadroya 4 bin başvuru alındı.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Nurettin Köksal, kura çekimi sonucu isimleri belirlenen 200 kişinin 9 ay il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde istihdam edileceğini söyledi.

Kuranın noter huzurunda gerçekleştirildiğine işaret eden Köksal, "İstihdam edilecek kişiler ilde ve ilçelerde çalışacak. Noter çekimlerimizin bir güzelliği de şu, yedek çalışacak kişileri de noter huzurunda çekiyoruz. Şeffaf ve demokratik bir şekilde kura çekimi yapılıyor" diye konuştu.

Kaynak: AA