2018 Doğan Ersöz Ödülü’nü Karsan aldı

17 Kasım 2019

Zehra ORUÇ / BURSA – Ödülünü BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay’dan alan Karsan CEO’su Okan Baş, “Otomotiv dünyası değişim içinde. Herkes elektrikli araç konuşuyor. Biz 1 adım önde gidiyoruz. 2 tane ürünü 1 yılda satışa hazır hale getirmek kolay değil. Hedef otonom araç. Elektrikli otobüs gamını genişleteceğiz. Yüzde 100 türk sermayesi ile bunu yapmak da ayrı bir gurur.En büyük güvencemiz de insan kaynağımız. 1200 karsan çalışanı adına alıyorum bu ödülü” dedi.

Törende ayrıca BUSİAD Kültür ve Sanata Katkı Ödülü’nü “Panorama 1326 Bursa’nın Fethi Müzesi’yle Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar aldı. Dündar, BUSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Gonca Yerliyurt'un elinden ödülünü alırken şunları ifade etti; “630 bin üzerinde ziyaretçi geldi müzemize, 126 etkinlik yapıldı. Sadece seyirlik bir yer değil. Bunlar bizlerin, sizlerin başarısıdır. Önümüzde yapacak çok işimiz var.” BUSİAD Meslek Ödülü’nü ise Prof. Dr. Ali Ceylan aldı.

“Tarihi bir dönemeç”

Törende bir konuşma yapan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, dünyanın ekonomik, sosyolojik ve teknolojik olarak bir dönemecin içinde olduğunu ifade etti.

İnsanların artık varlıklarını paylaşıma açtığını ifade eden Türkay, “Oturdukları evleri, kullandıkları arabaları paylaşıyorlar. Yapılan bu değerli finansal yatırımları paylaşarak, daha verimli hale getirmeye çalışıyorlar. Tabii sadece bu iki kalemle sınırlı kalmıyor. İnsanlar kullanmadıklarını kiralama ya da satma yolunu değerlendiriyorlar artık” dedi.

Teknolojik gelişmelerin kısa sürede hayatı derinden etkileyeceğini ifade eden Türkay, “Bunların sonucu insansız üretim, gelişmiş robot teknolojileri de hayatımızda olacak. Gelişmekte olan ülkelerin bazıları, bu konularda geri kalacaklar. Böylece ülkeler arası ekonomik fark daha da belirgin hale gelecek” diye konuştu. Türkay şunları söyledi; “Bir dönemecin içindeyiz. Direksiyonu doğru yönde sıkı tutabilirsek, hız kurallarına dikkat edersek, savrulmadan bu dönemeçten çıkabiliriz. Yaşayıp beraber göreceğiz. En büyük artımız, dönemeci önceden görebilmemiz. Artık hızımızı ayarlayıp direksiyonu çevirmekte iş. Umarım başarılı olup yeni çağın önemli aktörleri arasında yerimizi alabiliriz.”