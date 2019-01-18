2018’de 2 milyon 200 bin sipariş verildi

18 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - Yemeksepeti, 2018 yılında kullanıcılarının Türkiye’nin dört bir yanından verdikleri 250 milyon porsiyon siparişi kentler bazında inceledi ve hizmet verdiği 68 kentteki online sipariş trendlerini açıkladı.

2018 yılında üç büyük dil dışındaki kentlerdeki restoran sayılarında geçen seneye oranla yüzde 38 artış görülürken, kullanıcı sayıları ise yüzde 51 arttı. Aynı zamanda, Anadolu’daki restoranların cirolarında geçen seneye göre ortalama yüzde 97 artış yaşandı. Yemeksepeti’nin kentlere özel hazırladığı yılsonu raporunda, Bursa, 2018 yılında en çok sipariş verilen 7’nci kent olarak öne çıktı. 2018 yılı içerisinde Bursa’dan, yüzde 31 artış oranı ile toplamda 2 milyon 200 bin sipariş verildi.

Bursalı Yemeksepeti kullanıcılarının verdiği 2 milyon 200 bin sipariş incelendiğinde 2018’de Bursa’da en sevilen lezzetin burger olduğu görüldü. Burgeri sırasıyla döner ve lahmacun izledi. Kahvaltı siparişleri de yüzde 77 arttı.

Yemeksepeti Satış Direktörü Korhan Erçin, hedefleri doğrultusunda Anadolu’da büyümeye devam ettiklerini vurgulayarak “Değişen hayat şartları ve alışkanlıklar nedeniyle, günümüz insanı için bugün zaman ve hız artık çok daha değerli. Yemek alışkanlıklarında da bu hız beklentisi öne çıkıyor ve internetten yemek siparişi kültürü sadece büyük kentlerde değil, Anadolu’da da giderek yayılıyor. Anadolu kentleri hızlı bir şekilde online paket sipariş alışkanlığını ediniyor ve bu kültürü benimsiyor. Yemeksepeti’nin Anadolu’daki büyümesi bunun en büyük göstergelerinden biri. Anadolu’daki restoranların yıllık ciroları da geçen seneye göre ortalama yüzde 97 yükseldi. Bu büyüme önümüzdeki yıl da devam edecek ve 2019 yılında tüm Anadolu kentlerinin İstanbul siparişlerini geride bırakacağını ön görüyoruz” dedi.