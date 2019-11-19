2019’da toplanan bağış miktarı 441 bin 197 TL’ye ulaştı

19 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - Geçtiğimiz yıl 120.671 TL bağış toplanan organizasyonun bu yılki toplam bağış miktarı ise Kasım 2019 itibarıyla 441.197 TL’ye yükseldi. Bu miktar, altıncı kez düzenlenen Eker I Run organizasyonunun tarihinde de bir rekor oldu.

Kolektif yardımseverlik koşusunu Türkiye’de tanıtmak ve yaygınlaştırmak için kurulan ilk sivil toplum oluşumu olan Adım Adım ile birlikte gerçekleştirilen Yardımseverlik Koşusu’ndaki gönüllü koşucu sayısında da önemli bir artış yaşandı. 6. Eker I Run’a 46 şehirden 2 bin 550 koşucu katıldı.

2018 yılında 158 olan gönüllü koşucu sayısı, 2019 yılında 275’e çıktı ve bu da toplanan bağış miktarının artışındaki önemli etkenlerden biri oldu. 2018 yılında 1.983 olan bağışçı sayısı, neredeyse iki kat arttı ve 2019 yılında 3.896 kişiye ulaştı.

Eker I Run 2019’da en çok bağış yapılan beş STK; Tohum Otizm Vakfı, Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Gönüllü Hareketi Derneği ile TEMA Vakfı oldu.