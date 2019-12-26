2020 BTSO için projelerin hayata geçtiği yıl olacak

26 Aralık 2019

Esra ÖZARFAT

BURSA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, aralık ayı oda meclis toplantısında yılı değerlendirdi. İbrahim Burkay, 2019 yılının artan korumacılık politikalarıyla küresel ticarette son 10 yılın en düşük büyüme verilerinin kaydedildiği bir yıl olduğunu söyledi. Ekonomi yönetimi tarafından iş dünyası ile istişare içinde alınan tedbirler ve reel sektöre sağlanan destekler sayesinde en kötü dönemi geride bıraktıklarını ifade eden Burkay, “Harekete geçirilen destek mekanizmaları ve üretime yönelik güçlü adımlar, son dönemde yaşadığımız darboğazdan çıkmamıza ve 2020 yılına yeni umutlarla girmemize imkan sağlıyor” dedi. Başkan Burkay, BTSO’nun hem bütçesini hem de gelirlerini 7 yıl öncesine göre önemli oranlarda artırdığını belirterek, 2013 yılında 27 milyon TL seviyesinde olan bütçenin bugün 2 kattan fazla artarak 62 milyon 300 bin TL’ye yükseldiğini vurguladı “BTSO olarak kente kazandırdığımız projelerle Bursamızı yeni ekonomi vizyonu doğrultusunda nitelikli dönüşüme hazırlarken gelirlerimizi de yüzde 80 civarında artırmayı başardık” diyen Burkay, üretilen projelerle Türkiye’de en fazla proje geliştiren, kamu ve uluslararası fonlardan en fazla destek alan kurumların başında geldiklerini vurguladı.

Kent içinde kalan sanayi kuruluşları KOBİ OSB’de toplanacak

Türkiye’nin sanayi dönüşümüne öncülük edecek sanayi bölgesi TEKNOSAB’da birinci etaptaki altyapı çalışmalarının planlamalar doğrultusunda devam ettiğine değinen Burkay, 2020 yılı bahar ayında ilk fabrikaların temelini atacaklarını duyurdu. Kent içinde kalan sanayi kuruluşlarının yeni bir bölgede KOBİ OSB adı altında toplanacağını da belirten İbrahim Burkay, farklı sektörlerden 2 bin 550 firmadan talep toplandığını aktardı. Burkay, “2020’de kent içinde yerleşik çarpık sanayileşmeyi ortadan kaldıracak, altyapısı hem çevreye hem kente değer kazandıracak şekilde tamamlanmış bir bölgeyle Bursa’yı daha yaşanabilir hale getirme adına adımlar atacağız” açıklamasını yaptı. İbrahim Burkay, Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi ile BUTEKOM’daki 7 milyon Euro’ya yakın AB fonu hibe destek projesiyle planlanan prototip üretim merkezini de 2020’de açacaklarını anlattı.

Ur-Ge’de 650 milyon liralık kaynak sağladı

BTSO’nun kendi alanlarında global oyuncu olmayı başaran, dünyanın en rekabetçi pazarlarında dahi yer edinebilmiş şirketlerden oluşan güçlü bir altyapısı bulunduğuna işaret eden İbrahim Burkay, “KOSGEB ile yürütülen yurt dışı faaliyetlerinde yaklaşık 25 milyon lira üzerinde desteği şirketlerimize sunduk. Bugün sayısı 30’a ulaşan Ur-Ge projeleriyle yaklaşık 650 milyon liralık kaynağı şirketlerimizin hizmetine sunduk. 2019 yılında Ticaret Bakanlığı’nın yurt dışına yapılan heyetlerinin yarısını BTSO tek başına yaptı” diye konuştu.