2020 bütçesi 2 milyar 800 milyon TL

11 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Kasım ayı olağan toplantısının üçüncü oturumu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılı mali bütçesi oylandı. Yapılan oylamada; 2 milyar 800 milyon TL olan gelir bütçesi ile 2 milyar 600 milyon TL olan gider bütçesi, oyçokluğu ile kabul edildi. Meclis toplantısında, 17 ilçenin 2020 yılı mali bütçeleri de onaylanarak yürürlüğe girdi. BUSKİ için yapılan ayrı oturumda ise kurumun gelir bütçesi 1 milyar 380 milyon TL, gider bütçesi de 1 milyar 192 milyon TL olarak ‘oybirliği ile’ kabul edildi.

Büyükşehir Belediyesi için 2020 yılında 2 milyar 800 milyon TL’lik gelir, 2 milyar 600 milyon TL’lik ise gider öngördüklerini belirten Alinur Aktaş, eksi 35 milyon TL’si iç, eksi 165 milyon TL’si de dış borç olmak üzere eksi 200 milyon TL net finansman ile bütçede denklik sağlanacağını ifade etti. Aktaş, 2020 yılında mevcut borç yükünü azaltıp yeni kaynaklar oluşturarak, daha yaşanabilir bir Bursa’yı ortaya çıkarmak istediklerini belirtti. Bütçenin tamamına bakıldığında borç yükünün oldukça fazla olduğunun görüleceğini aktaran Aktaş, “Hem bu borçları ödeyeceğiz hem beraberinde yeni yatırımları yapacağız. Ulaşımı rahatlatıp, tarih ve turizm şehri Bursa’yı geliştireceğiz. Her açıdan daha yaşanabilir bir şehir oluşturacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.

Vergi gelirini İstanbul’a ödeyenlerle ilgili yeni gelişmeler gündemde

Başkan Aktaş, meclis toplantısında, Bursa’da faaliyet gösteren fakat vergi gelirlerini İstanbul’a ödeyen kurumlarla ilgili yakın zamanda yeni gelişmelerin yaşanacağını, Bursa ve benzer pozisyondaki illerin bu yöndeki kayıplarının telafi edileceğini açıkladı.