“2020 tam bir yatırım yılı olacak”
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Bursa için müjdelediği yatırımları değerlendirdi ve 2020 yılının Bursa için tam bir yatırım yılı olacağını söyledi.
BURSA (DÜNYA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın 31 Mart öncesi seçim vaatleri arasında yer alan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin çevresinin açılması ve kente nefes aldıracak büyük yeşil alan düzenlemeleriyle ilgili müjdeler Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan geldi. Bursa ziyareti çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılan ve Vali Yakup Canbolat, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarının da katıldığı toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’tan hazırladıkları projeleri ve bakanlıktan taleplerini dinleyen Bakan Kurum, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesinin çevresinin açılması başta olmak üzere birçok projeye destek vereceklerini açıklamıştı.
Bu yılın yerel seçimlerin yapıldığı yıl olduğunu, İstanbul seçimleriyle bu sürecin 3 ay daha uzadığını hatırlatan Başkan Alinur Aktaş, “Artık projelendirmeler, istişareler bitti. 2020, tam bir yatırım yılı olacak. Bu hamlelerin bir bir hayata geçeceği, Bursalılarla buluşacağı, Bursa insanının hayatını kolaylaştıracağı ve Bursa’nın daha yaşanılabilir bir şehir olması adına da başta ulaşım olmak üzere bu projelerin bir bir hayata geçtiği bir yıl olacak” dedi.