10 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın 31 Mart öncesi seçim vaatleri arasında yer alan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin çevresinin açılması ve kente nefes aldıracak büyük yeşil alan düzenlemeleriyle ilgili müjdeler Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan geldi. Bursa ziyareti çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılan ve Vali Yakup Canbolat, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarının da katıldığı toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’tan hazırladıkları projeleri ve bakanlıktan taleplerini dinleyen Bakan Kurum, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesinin çevresinin açılması başta olmak üzere birçok projeye destek vereceklerini açıklamıştı.

Bu yılın yerel seçimlerin yapıldığı yıl olduğunu, İstanbul seçimleriyle bu sürecin 3 ay daha uzadığını hatırlatan Başkan Alinur Aktaş, “Artık projelendirmeler, istişareler bitti. 2020, tam bir yatırım yılı olacak. Bu hamlelerin bir bir hayata geçeceği, Bursalılarla buluşacağı, Bursa insanının hayatını kolaylaştıracağı ve Bursa’nın daha yaşanılabilir bir şehir olması adına da başta ulaşım olmak üzere bu projelerin bir bir hayata geçtiği bir yıl olacak” dedi.