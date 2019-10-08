‘2020’de Kadının Gündemi’ Bursa’da konuşuldu

08 Ekim 2019

Esra ÖZARFAT

BURSA - BUİKAD ev sahipliğinde Sheraton Otel’de düzenlenen organizasyonda; Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı Reyhan Aktar, Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem ve YANINDAYIZ Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yeşildere konuşmacı olarak yer aldı.

Açılış konuşmasını yapan BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Av. Oya Eroğlu, “Toplumsal cinsiyet eşitliği, iş gücüne katılan kadınların sayısının artması ve kadınların iş hayatında önüne çıkacak engellerin ortadan kaldırılması için çalışan derneklerin çalışmalarını görmekten son derece mutluyuz. Bugün burada oluşturduğumuz sinerjinin kelebek etkisine dönüşerek kadının güçlenmesini sağlayacağına inanıyoruz. Biliyoruz ki, kadın güçlenirse Türkiye güçlenir” dedi.

TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı Reyhan Aktar, konfederasyon çatısı altında 41 iş kadını derneğinin örgütlü olduğunu söyledi. Aktar, kadınların ekonomiye katılmasının sosyal devlet anlayışından öte atıl olan bir gücün ekonomiye kazandırılması anlamında önem taşıdığına vurgu yaptı. Reyhan Aktar, kadınların bireysel olarak güçlenmelerinin yanı sıra kurumsallaşarak güçlenmelerinin önemine işaret ederek, politika yapıcılar üzerinde sağlanacak etkinin de kurumsallaşmadan geçtiğine işaret etti.

KAGİDER, 4T Modeli ile yola çıkacak

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem ise konuşmasında dernek olarak yaptıkları çalışmaları ve 2020 vizyonlarını aktardı. Kadınların hayata tutunabilmeleri, var olmaları ve güçlenmeleri için çok sayıda çalışmanın içerisinde yer aldıklarını kaydeden Emine Erdem, 2020 yılında iki dünya kongresine de Türkiye’de ev sahipliği yapacaklarının bilgisini verdi. Erdem; “2020 yılında ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma için 4 temel strateji oluşturduk. Önümüzdeki 2 yıl için KAGİDER, 4T Modeli ile yola çıkacak. İhtiyaç analizlerine göre; tarım, teknoloji, toplum ve ticaret ana başlıklarını belirledik. Kadın girişimciler için olmazsa olmaz faktörlerimiz bunlardır” dedi.

“Erkeklerin farkındalığını arttırmalıyız”

YANINDAYIZ Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yeşildere de kadın hakları sorununun bir kadın konusu değil, tamamen bir erkek konusu olduğunun altını çizdi. Ana problemin kadınların değişmesi ile bir yere kadar gelişebileceğini vurgulayan Murat Yeşildere; “Asıl kırılmanın erkeklerin değişmesi ve bilinçlendirilmesi ile yaşanabileceğine inanıyoruz. Erkeklerin farkındalığını arttırarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanabileceğini düşünüyoruz. Dünyada bizim derneğimizin bir örneği de Amerika’da bulunuyor. 2018 yılının Mayıs ayında 40 erkek bir araya geldik ve bu derneği oluşturduk. Başkanımızı özellikle bir kadın seçtik. Danışma kurulumuzu tamamen kadınlardan oluşturduk. Tüm çalışmalarımızı erkeklerin daha yoğun olduğu bölgelerdeki erkek egemenliğini kırmak üzerine yapıyoruz” şeklinde konuştu.