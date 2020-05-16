“2021’de pozitif büyümeye geçeriz”

16 Mayıs 2020

BURSA (DÜNYA) - Türkiye Genç İşadamları Derneği’nin (TÜGİAD), webinar toplantılarıyla Türkiye’nin önemli isimlerini konuk etmeye devam ediyor. Üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen toplantının konukları Ekonomist ve Yazar Prof. Dr. Emre Alkin ile TÜGİAD Danışmanı ve Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Murat Sağman oldu. Toplantının açılışında konuşan TÜGİAD Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, “Webinarlarımızda ekonomi ve siyaset konusunda uzman isimleri ağırlamaya devam ediyoruz. Sosyal donanımı ve entelektüel birikimiyle bize değerli bilgiler verecek olan Prof. Dr. Emre Alkin’e, bizleri kırmayıp toplantımıza katıldığı için teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

Prof. Dr. Alkin’den pandemi sonrasına hazırlık için tavsiyeler

TÜGİAD üyelerine pandemi sürecinde ve sonrası hakkında bilgilendirmelerde bulunan Ekonomist ve Yazar Prof. Dr. Emre Alkin, koronavirüs salgının öncesinde de birçok firmanın ekonomik, yönetsel açıdan sıkıntı yaşadığını söyleyerek, firmaların pandemi sonrası döneme hazır olması için şu tavsiyelerde bulundu: “Koronavirüs hayatımızda yapacağımız son tatildi. Salgın gelince birkaç tane hareketi yapmamız gerekiyordu. Bunlardan ilki, şirketin tüm iç ve dış paydaşlarıyla konuşup, nerede hata yapıldığını ortaya koymaktı. Bu salgın sebebiyle bir talep ve ardından arz şoku yaşandı. Bu salgın elbette geçecek. Virüs ortaya çıkmadan evvel borç, tedarik, müşteri çeşitlemesi ve nakit akışı konusunda sıkıntı yaşayan firmalarımızın ilk adımda bu istişareyi yapmaları gerekiyor.”

“Pandemi sonrasına hazır olmalısınız”

Prof. Dr. Alkin, salgın sonrası işlerin başlamasının ardından yapılması gerekenleri şöyle sıraladı; “Bu hastalık ilelebet sürmeyecek ama işe başladığımızda aynı insan sayısıyla, aynı dijital altyapıyla mı devam edeceğiz, bunu değerlendirmeniz lazım. Dünyada ve Türkiye’de bu sektörün nereye gittiğini analiz edip, şirketinizin sektör içerisinde hangi konumda olduğunu ölçmelisiniz. Bu adımları iyice anlayarak, pandemi sonrası döneme hazır hale gelmeniz gerekiyor.”

“Bu salgının da üstesinden geliriz”

Türkiye’yi denizde yüzen bir şişeye benzeten Prof. Dr. Alkin, “Biz büyük badireler atlattık, bu salgının da üstesinden geliriz. Bu iş dünyasının azminden, işadamlarımızın yılmamasından kaynaklı. Ancak bu noktada kısa ve uzun vadede yapılması gereken şeyler var. Bunları iyi analiz edip, gelecek planlarımızı çizmemiz gerekiyor” dedi.

“İlk çeyrekte pozitif büyüme olacak”

Konuşmasında Türkiye ekonomisi hakkında büyüme tahminlerini de paylaşan Prof. Dr. Emre Alkin, “2020 yılına ülke olarak hızlı bir giriş yapmıştık. Bu yüzden ilk çeyrekte büyüme rakamlarının pozitif geleceğini tahmin ediyorum. İkinci ve üçüncü çeyrekte ise salgından dolayı bir düşüş öngörüyorum ancak dördüncü çeyrekle birlikte ekonomi bir toparlanma yaşayacaktır. 2021 yılında ise pozitif büyümeye geçeceğiz. Türkiye insanından, toprağına, denizinden, tarımına muhteşem bir ülke ve bu topraklardan ümit kesilmez” diye konuştu.

“Türkiye büyük avantajlara sahip”

Webinar da dünya ekonomisi hakkında bilgilendirmelerde bulunan TÜGİAD Danışmanı ve Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Murat Sağman ise, salgının ardından Çin’in büyük sıkıntılar yaşayacağına dikkat çekti. Sağman, “Başta ABD olmak üzere güçlü devletlerin Çin’in üzerine gideceğini tahmin ediyorum. Türkiye tedarik, lokasyon ve iş gücü konusunda büyük avantajlara sahip. Biz bu noktada Çin’den önemli bir pay alacağımızı öngörüyorum. Cumhurbaşkanı’nın pandemiden Türkiye’nin güçlenerek çıkacağı söylemini de buna bağlıyorum” dedi.

Prof. Dr. Emre Alkin ve Murat Sağman toplantının sonunda TÜGİAD üyelerinden gelen soruları da yanıtladı.