“2023 hedeflerinde uzay ve havacılık sanayiinin önemli bir yeri var”

21 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Borat’ı ağırladı. Ziyarette konuşan TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Borat, Bursa Uludağ Üniversitesi ile yürüttükleri işbirliklerinin diğer kurumlar için de örnek niteliğinde olduğuna işaret etti. Türkiye’nin 2023 hedeflerinde uzay ve havacılık sanayiinin çok önemli bir yeri bulunduğunun altını çizen Prof. Dr. Oğuz Borat; “Yerli ve milli projelere ağırlık vermeye devam ediyoruz. Bu alanda mevcut işbirliklerimizin yanı sıra yeni işbirliği alanları da oluşturmaya çalışıyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi de bizim farklı alanlarda işbirliği içerisinde bulunduğumuz üniversitelerimizin başında geliyor. İki taraf da üzerine düşen sorumlulukların bilinci ve gayreti ile çalışmalarına devam ediyor. Üniversitemizin kıymetli yöneticilerine bizlere verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Üniversite olarak Türkiye’nin teknolojik alanlardaki milli ve yerli üretim hedefleri doğrultusunda çalışmalara destek verdiklerini kaydeden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Ülkemizin milli ve yerli kalkınma hamlesi içerisinde üniversiteler olarak bizler de üstümüze düşen görev ve sorumlulukların bilinci ile hareket ediyoruz. TUSAŞ ile önceki yıllarda başlattığımız işbirliğini yeni dönemde daha da geliştirerek somut çıktılar elde etmek istiyoruz. ULUTEK bünyesindeki TUSAŞ Ar-Ge Merkezi’nde Mühendislik Fakültemizden öğrenciler eğitimler almaya devam ediyor. Burada beğenilen çocuklarımız doğrudan kurum bünyesinde işe başlatılıyor. Bu işbirliklerinin ülkemiz adına çok faydalı sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Birlikte proje ve çalışmalar yapmak için her türlü işbirliğine ve desteğe hazırız” diye konuştu.