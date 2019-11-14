‘2023’e Doğru Kadın ve Ekonomi’ zirvesi tamamlandı

14 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - Kadın Ekonomi Platformu Derneği (KEP) Yönetim Kurulu Başkanı Elif Özhan’ın liderliğinde Merinos AKKM Orhangazi Salonu’nda yapılan zirve, iş dünyasının önemli isimlerini ağırladı. Bu yıl ilki düzenlenen ‘2023’e Doğru Kadın ve Ekonomi’ zirvesinin konuşmacıları Prof. Dr. Emre Alkin ve Prof. Dr. Hüseyin Bayazıt oldu.

Kadın Ekonomi Platformu olarak güçlü bir Türkiye’nin varlığı adına her türlü adımı dün olduğu gibi bu günde aynı güç, azim ve kararlılıkla atmaya devam edeceklerini ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Elif Özhan, “Güçlü kadın ve güçlü ekonomi, bir araya geldiğinde daha güçlü bir Türkiye var olacaktır. Kadınının toplum içinde, üretimde, ticarette, iş hayatında ve yönetimde liderlik eden, vizyon koyan bir yerde olmasını sağlamak için 7 yıl önce, 17 iş kadını bir araya gelerek Kadın Ekonomi Platformu Derneği’ni faaliyete geçirdik. Kuruluş amacı, sosyal yaşamda cinsiyet farklılıklarının oluşturduğu problemleri tespit etmek ve bu problemlere yönelik çözüm önerileri geliştirmekti. Çalışma hayatı ve sosyal yaşamda cinsiyet ve fırsat eşitliği kavramları bizim için çok değerli. Bu eşitliğin sağlanması halinde geleceğe daha güvenle ve mutlulukla bakacağımızı biliyoruz” dedi.