225 dönümlük Vakıfköy Kent Parkı açılış için gün sayıyor

01 Ekim 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım’ın yanı sıra Gürsu ve Kestel gibi kentin doğusundaki diğer bölgelere de nefes olacak parkın açılışının ilerleyen günlerde yapılacağını söyledi. Bünyesinde boks ve güreş salonları, sporcu misafirhanesi, iki nizami futbol sahası, seyirci tribünü, lunapark, kafeteryalar, 11 bin metrekarelik gölet, tematik parklar ve 300 araçlık otopark da bulunan 225 dönüm alana kurulu Vakıfköy Kent Parkı ve Spor Tesisleri’nde hazırlıklar tamamlandı. Parkın son kalan kısımları da açılışa hazır hale getirildi. Vakıfköy Kent Parkı ve Spor Tesisleri’yle kentin doğu bölgesine ayrıcalıklı bir yaşam alanı kazandırdıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Özellikle şehrin batısında ciddi sosyal alanlar olduğu ancak doğuda olmadığı yönündeki serzenişleri sürekli halkımızdan duyuyorduk. Vakıfköy Kent Parkı ve Spor Tesisleri, bu manada kentimizin doğudaki mahalleleri hatta Gürsu ve Kestel’i de gerçekten ihya edecek. Çocukların ve gençlerimizin eğlenebileceği lunapark ve spor için her türlü imkanlar olacak. Piknik alanları, suni havuzda sandal gezintileri, kafeteryalar, amatör kulüplerin BAL ligi takımlarının futbol maçlarını yapacakları nizami sahalar ile burası ayrıcalıklı bir yaşam alanı olacak. Son rötuşları da tamamlayıp, inşallah ilerleyen günlerde açılışı yapmak istiyoruz. Güvenlik hizmetleri ve otoparkıyla burası, halkımızın gelip huzur içinde zaman geçirebileceği bir nokta olacak” dedi.