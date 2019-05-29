25 firmaya 10 bin kişilik istihdam talebi

29 Mayıs 2019

BURSA (DÜNYA) - BTSO, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla başlatılan istihdam seferberliği kapsamında düzenlediği işçi-işveren buluşmalarına bir yenisini daha ekledi. Geçen ay Altıparmak İstihdam Bürosu’nda düzenlenen etkinlikte binin üzerinde istihdam talebi toplayan BTSO, bu kez 10 bin kişilik istihdam talebi için iş arayanlarla işverenleri bir araya getirdi. Bursa’nın önde gelen 25 firmasının katıldığı işçi işveren buluşmasında firma temsilcileri gün boyunca iş arayan vatandaşlarla iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

“Burası Bursa burada iş var”

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’yı ve Türkiye’yi daha güçlü bir geleceğe hazırlamak amacıyla yeni iş kapıları açmaya devam ettiklerini söyledi. Bursa iş dünyasının 2017 yılında İstihdam Seferberliği kapsamında 83 bin kişilik ilave istihdam sağlayarak 80 bin kişilik sözünü yerine getirdiğini anımsatan Başkan Burkay, “Ülkemizin gücüne ve geleceğine olan inancımızla, ‘Burası Bursa, Burada İş Var’ diyerek düzenlediğimiz İşçi-İşveren Buluşmalarımıza bir yenisini daha ekledik. Bursa’da farklı sektörlerdeki 25 firmamızın 10 bin kişilik istihdam talebiyle gerçekleştirdiğimiz bu önemli buluşma iş gücü piyasasına ve ekonomimize dinamizm kazandıracaktır” dedi.

“İstihdam hedeflerimize ulaşacağız”

Bursa’nın başta mekansal planlama olmak üzere İvme Finansman Paketi gibi sağlanacak ilave desteklerle 2019 yılı istihdam hedeflerine ulaşacağını belirten Başkan Burkay, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Etkinliğimize katılarak istihdam seferberliğine destek olan tüm firmalarımıza teşekkür ediyor, bu vesileyle Bursa iş dünyasına da seferberliğe daha fazla katkı vermeye çağırıyorum. BTSO olarak bizler de kentimizde ve bölgemizde yatırımı, üretimi ve istihdamı artırmak için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz.”