250 bilim insanı Bursa’da Dermatogenetik Sempozyumu’nda buluştu

16 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - Hızla ilerleyen genetik biliminin kişi sağlığını yakından ilgilendirmesi nedeniyle, özellikle dermatogenetik alanındaki gelişmeleri ve yenilikleri; uluslararası ve ülkemizin seçkin üniversitelerinden gelen bilim insanları tartıştı. Burkon Turizm & Kongre organizasyonuyla yapılan sempozyuma; Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar, Türk Pediatrik Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serap Utaş, Tıbbi Genetik Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Ergün, Dermatokozmetoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şükran Tunalı, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Barbaros Oral sempozyuma katıldı.

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirildi

Sempozyumla ilgili değerlendirmede bulunan Sempozyum Başkanı Doç. Dr. Şehime Gülsün Temel, “Bu organizasyon, Türkiye’de bu zamana kadar dermatoloji ve genetik alanlarının birlikte yaptığı ilk sempozyum oldu. Multidisiplineriz. Artık genetik, her bilim dalının içerisinde. Birçok sendromda da deri bulguları eşlik ediyor. Dolayısıyla birlikte çalışmak çok önemli. Bu tip multidisipliner kongrelerin daha sık düzenlenmesiyle öğreneceğimiz çok şey olduğuna inanıyorum. Bizim kongremiz de bu yönde oldu. Emeği geçenlere ve tüm destekçilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. ‘Yaşlanma ve Genetik’, ‘Yapay Zekâ ve Genetik’, ‘Erken Yaşlanma Sendromlarında Klinik ile Güncel Tedaviler ve Genetik’ gibi önemli konular başta olmak üzere çok sayıda konunun ele alındığı organizasyonda; 11 panel, 91 bildiri ve 1 konferans yapıldı. Ayrıca, 15 nadir olgu, 62 sözlü ve 31 poster bildirisi sunuldu.

Yapay Zeka ve Genetik Çalıştayı

Melanom ve deri lenfomalarında genetik özelliklere dayalı tedavi yaklaşımları ilgi çekti. Bugün tedavisi olmayan genodermatozlarda da tedavi geleceği umut vericiydi. Alanında en yetkin uzmanlarından tıp öğrencilerine genetik nadir hastalıkların tanı ve tedavisinin tartışıldığı nadir hastalıklar paneline de ilgi yoğundu. Kongrenin bilimsel programında en çok ilgi duyulan ve dikkat çeken iki farklı Çalıştay gerçekleşti. Munis Dündar, Cihan Taştan, Erşen Kavak, Uğur Sezerman, Mahmut Çerkez Ergören ve Şeref Gül tarafından gerçekleşen Yapay Zeka ve Genetik Çalıştayı ile Engin Deniz, Oktay Kaplan, Arzu Çelik, Zeynep Tokcaer Keskin ile "In Vivo In Vitro" Fonksiyonel Genetik Çalışmalarda Modelleme Sistemleri Çalıştayı gerçekleşti. CRISPR-Cas9 gen düzenleme tekniğinden protein modellemeye kadar birçok konunun ele alındığı çalıştaylara Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Histoloji-Embriyoloji, Dermatoloji, Hematoloji, Genetik Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tıbbi Genetik ve Pediatrik Genetik uzmanlarının bulunduğu multidisipliner mozaik bir ekip katıldı.

Ayrıca, Cristina Has - University Medical Center Freiburg, Bruno Reversade - Agency for Science, Technology and Research (A*STAR), Arjan F. Theil - Erasmus University, David Kelsell - Blizard Institute - Barts and The London, Queen Mary University of London ve Engin Deniz - Yale School of Medicine gibi yurtdışından katılım sağlayan konuşmacılara ilgi çok yüksekti.