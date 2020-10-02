26. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri sahiplerini buldu

02 Ekim 2020

KÜBRA OĞURLU- KOCAELİ

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından, bu yıl 26’ncısı düzenlenen Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 5 ayrı kategoride paylaşılan “Çevre Ödülleri”nde Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi Çevre Ödülünü Toyota Otomotiv, Gıda Sektörü Çevre Ödülünü Aromsa, Kimya Sektörü Çevre Ödülünü Türk Henkel Kimya, Karma Sektör Çevre Ödülünü Siemens alırken, KOBİ Teşvik Ödülünü ise Boehlerit almaya hak kazandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Kongre Merkezi’nde pandemi koşullarında gerçekleşen törene, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Jüri sözcüsü İzaydaş Genel Müdürü Muhammed Saraç, sanayiciler ve iş insanları katıldı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Çevreyi korumak için önerilen kurallara uymak gerekir. Özellikle atıksu ile başlayan çevre kirliliğine neden olan tüm kaynakların takibi ve denetimi konusunda dijital bir dönüşümü gerçekleştirdiğimizi görüyorum. Kocaeli, bilim, sanayi ve teknoloji üssü olan, dünya ile yarışan rekabet eden bir şehirden bahsediyoruz. Her alanda lider bir Kocaeli’yi görüyoruz ve önümüzdeki yıllarda da artan rekabetçi, yenilikçi yönüyle de öncü olmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. Valiliğimizin koordinasyonunda çevre ve şehircilik il müdürlüğümüz, denetim faaliyetlerine devam ediyor. Tüm OSB’lerimizde, kamu kurum ve kuruluşlarımızda sıfır atık uygulamasını da takip ediyoruz” dedi.

Organizasyona 16 firma katıldı

Kocaeli Sanayi Odası’nın çevre konusundaki eğitim organizasyonları, projeleri, KSO Çevre İhtisas Komisyonu ve Proses Emniyeti Sempozyumu hakkında bilgi veren Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri organizasyonumuz da diğer çalışmamız. Çevreye olan duyarlılığımızın bir göstergesi olduğunu düşündüğümüz Şahabettin Bilgisu Çevre Ödüllerimizi 1995’ten beri vermeye devam ediyoruz. Söz konusu ödül organizasyonuna 26 yıldır oda olarak ev sahipliği yapıyoruz” dedi.

26. ödül organizasyonuna 16 firmanın katıldığını belirten Zeytinoğlu, “Bu firmaların 6 tanesi Sakarya, Bursa, Eskişehir, Manisa ve Antalya illerindendir. Ödül organizasyonuna başladığımız ilk yıllarda seçim yaparken firmaların mevzuat şartlarını yerine getirmesini yeterli buluyorduk. Fakat 2013’ten beri zorunlulukların ötesinde çevre konusunda yapılan iyi uygulama örneklerini göz önünde bulunduruyoruz. Bu ödül organizasyonu çevresel farkındalıkların artmasına ve bilinç seviyesinin yükselmesine de hizmet ediyor. Saha ekibimiz tarafından yapılan ziyaretlerde, firmalarımızın mevzuat zorunluluklarının ötesinde çevre konusunda çok fazla çalışma ve yatırım yaptıkları ve firmalarımızda birçok iyi uygulama örnekleri bulunduğu tespit edildi. Hedefimiz bu uygulamaların tüm işletmelerde yaygınlaşması” diye konuştu.

“Birçok pilot çevre projesi Kocaeli’de başlatıldı”

Çevreyi koruma adına birçok pilot projenin Kocaeli’nde başladığını ifade eden Zeytinoğlu, “Bunlardan bir tanesi olan online baca gazı sistemi projesi ilimizde başladı. Bugün 37 tesiste toplam 110 tane kurulu. Türkiye’deki toplam baca sayısı 600 tane. İlimizde 13 adet hava kalitesi izleme istasyonu bulunmaktadır. Hava kalitesini iyileştirme projelerimiz de var. Kimyasal depolamalarda ilk defa dolum ve boşaltım işletmelerinin kokuyu engellemek amacıyla yaptıkları çalışmalar var. Yeşil Göz projemizde de, şikayete konu olan bacalara gece görüş kameraları takılıyor. 8 tesisimizde uygulamaya geçilmiştir. Büyükşehir'e ait hava uçağı ile Körfez'de olan kirlilik takip edilmektedir” dedi.