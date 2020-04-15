3 bin ihtiyaç sahibi aileye erzak kolisi

15 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - İlk olarak “Biz Bize Yeteriz” kampanyasına katkıda bulunduklarını açıklayan TÜMSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Şerbetçioğlu, “Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz önemli bir süreçten geçiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız’ın başlatmış olduğu kampanya bu anlamda çok önemli. Üyelerimizin kişisel bağışlarının dışında TÜMSİAD Bursa Şube Yönetim Kurulu olarak; Milli Dayanışma Kampanyası’na 50 bin TL ile katıldık. Herkesi imkanları dahilinde kampanyaya katılmaya davet ediyoruz. Birlik ve beraberlik içinde bu dönemi en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Şerbetçioğlu, Milli Dayanışma Kampanyasına bağışın yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelere de erzak yardımında bulunmak için ayrı bir çalışma yaptıklarını bildirdi. Paylaşma ve dayanışmanın bizi biz yapan en önemli özelliklerden olduğunu söyleyen Şerbetçioğlu, “Türkiye olarak bu alanda tüm dünyaya örneğiz. Bundan gurur duyuyoruz” dedi.

Bu kapsamda Yönetim Kurulumuzun katkıları ile 3 bin erzak kolisi hazırladıklarını ifade eden Şerbetçioğlu, “Bu dönemde evlerinden çıkamayan yaşlılar başta olmak üzere ihtiyaç sahibi olanlara ve ailelere erzak dağıtımına da başladık. Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıflarımız ile muhtarlıklarımızın yönlendirmeleri sayesinde arkadaşlarımız kapı kapı giderek erzak kolilerini dağıtıyor. Erzak kolileri ulaştırdığımız ailelerin yüzlerinde oluşan tebessüm ve duaları bizim en büyük motivasyon kaynağımız oldu” diye konuştu.