3a Solar Enerji, 2018 ‘de 50 MV projeyi devreye alacak

09 Ekim 2017

HANDAN GÜL

Farklı ölçeklerde güneş enerjisi santralleri (GES ) kurulumu ve satış sonrası servis hizmeti veren 3a Enerji, bundan dört yıl önce girdiği yenilenebilir enerji sektöründe yeni projelere imza atıyor. Halen 13 Ges’i ve proje aşamasında olan iki enerji yatırımını sürdüren firma, yıl sonunda toplam 25 MW’lık kurulu güce sahip santrali müşterilerine teslim etmeyi hedefliyor.

3a Solar Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Salih Aydın, 2018 yılı içinde yurtiçinde 75 MW, yurtdışında ise 50 MW’lık kurulu güce sahip santralleri devreye almak istediklerini açıkladı. Bu yılı verimli bir şekilde geçirmelerinde 2016 yılında devreye aldıkları makine ve ekipman yatırımının önemli etkisinin bulunduğuna işaret eden Aydın, “Orta ve uzun vadede enerji sektörünün her alanında var olacak ve düzenli enerji üretecek dengeli bir müşteri portföyü oluşturmayı planlıyoruz. 2016 yılı içinde 83 MV’lık kurulu gücü devreye alarak, önemli bir başarı yakaladık” dedi. Yurtdışı yatırımlarından da bahseden Muhittin Salih Aydın, İran’da sona yaklaştıkları bir projelerinin olduğunu ayrıca önümüzdeki yıl İtalya’da başlayacak olan 1 MV kapasiteli GES projesi üzerinde çalıştıklarını belirtti. Aydın, ayrıca 3a Enerji olarak 1 ila 30 kW aralığında çatılara santral kurulumu yaptıklarını ifade etti.



Sektörün gelişimine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Muhittin Salih Aydın, GES kurma maliyetinin 2013’te MW başına 1.5 milyon dolar seviyesinde olduğunu bugün itibarıyla ise söz konusu rakamın 1.1 milyon dolarlara gerilediğini kaydedti. Bu rakamın 2018 yılında, 950 bin doların altına ineceği öngörüsünde bulunan Aydın, “Kurulumda kullandığımız ana parçaların fiyatları en önemli etken. Tedarikçiler parça fiyatlarını bir şekilde yukarı taşımaya kalkarsa durum değişir. İşte bu noktada Türkiye’de yerli ekipman üretiminin desteklenmesi önem kazanıyor. Dolayısıyla sektörün Ar-Ge ve teknoloji alanına daha fazla eğilmesi gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.